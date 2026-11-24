У 2025–2026 роках будівництво заводу опинилося в центрі конфлікту між містом і підрядником через затримки виконання робіт

Колишній підрядник будівництва сміттєпереробного заводу у Львові, польська компанія Control Process S.A., відкликала свою заяву з арбітражу в Парижі. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у вівторок, 24 листопада.

«Стільки було гучних заяв, погроз і розмов про те, що Львів нібито програв усі арбітражі. А тепер колишній підрядник сміттєпереробного заводу, польська компанія Control Process, сам відкликав свою заяву з арбітражу в Парижі. Без жодних пояснень. Нагадаю, раніше надзвичайний арбітр повністю відхилив вимоги цієї компанії заборонити місту добудовувати завод з іншими підрядниками. А ще зобов’язав підрядника компенсувати 12 тисяч євро юридичних витрат. Цих грошей ми досі не отримали. Тепер компанія відмовилася і від подальшого розгляду власної заяви. Чому – не пояснює», – написав Андрій Садовий.

Мер Львова наголошує, що причина такого рішення польської фірми невідома.

«Точно знаємо, що жодного рішення арбітражу по суті спору, яке підтверджувало б гучні заяви підрядника про поразку Львова, немає. Місто й надалі захищатиме свої інтереси та вимагатиме компенсації витрат. А сміттєпереробний завод ми добудуємо», – додав Андрій Садовий.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, що будівництво сміттєпереробного заводу у Львові стартувало у вересні 2021 року на вулиці Пластовій. Загальна вартість проєкту становить близько 35 млн євро. Фінансування здійснюється за участі ЄБРР, грантових коштів міжнародних донорів, а також співфінансування з бюджету Львівської міської ради.

У 2025–2026 роках будівництво заводу опинилося в центрі конфлікту між містом і підрядником через затримки виконання робіт і зрив термінів. Спочатку завод планували запустити ще у серпні 2023 року. Згодом дату перенесли на березень 2024 року. Однак підрядник знову не вклався у терміни і дату перенесли на 30 серпня 2025 року. Потім дату перенесли ще раз – до 4 жовтня 2025 року.

23 березня 2026 року місто офіційно надіслало підряднику повідомлення про розірвання угоди через систематичне невиконання зобов'язань, справа перебувала у міжнародному арбітражі у Парижі. Восени 2026 року місто провело тендер і добудовувати сміттєпереробний завод буде рівненська компанія.