Полуничний сирник. Рецепт дня0
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Ця ніжна, помірно солодка страва, яка готується швидко та просто – потрібно лише змішати інгредієнти у блендері й запекти. Для випікання сирника найкраще підійде керамічна або скляна форма, адже в ній ніжна сиркова маса не підгорить та пропікатиметься більш однорідно. Щодо розміру, то форма у цьому рецепті квадратна зі стороною 20 см.
Інгредієнти:
- кисломолочний сир – 700 г;
- цукор – 100 г;
- сметана – 150 мл;
- яйця – 3 шт.;
- полуниця – 300 г;
- цукор (до полуниці) – 50 г;
- ванільний цукор – 10 г;
- пшеничне борошно – 50 г;
- вершкове масло (для змащування форми) – 20 г.
Спосіб приготування:
Перебийте блендером кисломолочний сир разом із цукром та ванільним цукром до однорідної маси. Додайте яйця, сметану й добре перемішайте. Потім додайте пшеничне борошно та ще раз ретельно перемішайте, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.
Полуницю помийте, просушіть і видаліть хвостики. Збийте ягоди блендером разом із цукром до стану пюре.
Форму для випікання змастіть вершковим маслом. Викладіть у неї сиркову масу, а зверху рівномірно розподіліть полуничне пюре.
Випікайте сирник у розігрітій до 180 °C духовці приблизно годину в режимі «верх-низ».