Ця ніжна, помірно солодка страва, яка готується швидко та просто – потрібно лише змішати інгредієнти у блендері й запекти. Для випікання сирника найкраще підійде керамічна або скляна форма, адже в ній ніжна сиркова маса не підгорить та пропікатиметься більш однорідно. Щодо розміру, то форма у цьому рецепті квадратна зі стороною 20 см.

Інгредієнти:

кисломолочний сир – 700 г;

цукор – 100 г;

сметана – 150 мл;

яйця – 3 шт.;

полуниця – 300 г;

цукор (до полуниці) – 50 г;

ванільний цукор – 10 г;

пшеничне борошно – 50 г;

вершкове масло (для змащування форми) – 20 г.

Спосіб приготування:

Перебийте блендером кисломолочний сир разом із цукром та ванільним цукром до однорідної маси. Додайте яйця, сметану й добре перемішайте. Потім додайте пшеничне борошно та ще раз ретельно перемішайте, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Полуницю помийте, просушіть і видаліть хвостики. Збийте ягоди блендером разом із цукром до стану пюре.

Форму для випікання змастіть вершковим маслом. Викладіть у неї сиркову масу, а зверху рівномірно розподіліть полуничне пюре.

Випікайте сирник у розігрітій до 180 °C духовці приблизно годину в режимі «верх-низ».