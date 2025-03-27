Полуниця потребує достатньо простору для росту

З часом замість великих, соковитих ягід полуниці на грядках з’являються дрібніші, які все більше нагадують лісові суниці. Багато хто вважає це природним процесом старіння кущів або поганими погодними умовами. Однак частіше за все причина такого явища – наші власні помилки. Дачники часто допускають одні й ті самі помилки, що призводять до дрібніших ягід і зниження врожаю. Про кілька поширених помилок, яких варто уникати, щоб не втратити щедрість полуничних кущів пише ТСН.

Помилка 1: Не омолоджувати полуничні кущі

Хоча полуниця є багаторічною рослиною, вона дає найкращий урожай протягом перших трьох років. Після цього коренева система старіє, і рослини вже не здатні отримувати необхідні поживні речовини з ґрунту. В результаті кущі виснажуються, а ягоди дрібнішають. Важливо проводити регулярне омолодження – кожен рік замінювати третину старих кущів на нові, вирощені з вусів здорових рослин. У такому разі ягоди залишатимуться великими і солодкими.

Помилка 2: Забагато кущів на одному місці

Полуниця потребує достатньо простору для росту. Якщо кущі посаджені занадто близько один до одного, вони починають конкурувати за сонячне світло, воду та поживні речовини. Це призводить до зниження врожайності та зростання захворювань, таких як сіра гниль. Для здорового розвитку кущів рекомендується дотримуватись відстані між рослинами мінімум 30 см в ряду і близько 70 см між рядами.

Помилка 3: Відсутність підживлення після збору врожаю

Насправді догляд за полуницею не закінчується після збору останніх ягід. У кінці літа, до початку осені, рослина закладає плодові бруньки для наступного року. Для їх успішного розвитку потрібно забезпечити рослину калієм і фосфором. Замість того, щоб залишити грядку без уваги, дачники повинні підживлювати рослини спеціальними добривами, щоб ягоди наступного року були більшими і смачнішими.

Помилка 4: Ігнорування хвороб

Сіра гниль – одне з найпоширеніших захворювань полуниці, вона може серйозно пошкодити врожай. Вона поширюється в умовах високої вологості та загущених посадок. Регулярно перевіряйте рослини на наявність хворих частин і негайно видаляйте їх. Важливо також обробляти кущі спеціальними засобами для боротьби з хворобами.

Помилка 5: Неправильне мульчування

Мульчування допомагає підтримувати оптимальний рівень вологи та захищає ягоди від забруднень. Проте не всі матеріали підходять для цього. Наприклад, чорний спанбонд може перегрівати ґрунт, що негативно впливає на корені. Якщо ви використовуєте спанбонд, обирайте світлі варіанти і забезпечте регулярний полив під покриттям.

Помилка 6: Сівозміна

Правильна сівозміна – важливий фактор для здоров’я ґрунту. Полуниця не любить деякі попередники, зокрема картоплю і томати, бо ці культури можуть залишати шкідників і захворювання в ґрунті. Ідеальними попередниками є часник, чорнобривці або бобові культури, які не тільки збагачують ґрунт, але й допомагають боротися з шкідниками.