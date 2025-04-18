Прикордонники виявили втікача вночі 20 лютого 2025 року

Любомльський районний суд Волинської області виніс вирок 43-річному поляку за переправлення ухилянта за кордон. Обвинувачений намагався вивезти військовозобовʼязаного у кабіні вантажівки через пункт попуску «Ягодин», за що отримав пʼять років тюрми. Про це повідомила 17 квітня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, 43-річний іноземець, який працює водієм на міжнародних рейсах, пообіцяв 54-річному військовозобовʼязаному жителю міста Володимир вивезти його у Польщу, сховавши у спальному відсіку вантажівки Volvo. Вночі 20 лютого 2025 року втікача виявили волинські прикордонники. Як пізніше зʼясувалося, польський далекобійник отримав 2000 доларів винагороди за організацію втечі за кордон.

«Водій уже був судимий за незаконне переправлення чоловіків через кордон, тож вдруге постав перед судом за аналогічний злочин», – зазначили у прокуратурі.

Суд визнав іноземця винним за ч.2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення людей через державний кордон України) та призначив пʼять років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.