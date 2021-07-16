Після поранення в голову 64-річний Пітер де Вріс так і не прийшов до тями

У Нідерландах помер відомий журналіст-розслідувач Пітер де Вріс, у якого стріляли на вулиці Амстердаму ввечері 6 липня. Про це повідомляє RTL Nieuws.

Журналіст потрапив до лікарні з вогнепальним пораненням в голову. Родина 64-річного журналіста підтвердила, що він помер у четвер, 15 липня, в лікарні, не приходячи до тями.

«Пітер бився до кінця, але не зміг виграти битву. Він помер, оточений людьми, які його люблять. Пітер жив за переконанням: «На зігнутому коліні не можна бути вільним». Ми незбагненно пишаємося ним і водночас невтішні», – сказали вони.

Король Нідерландів Віллем-Олександр минулого тижня назвав атаку на де Вріса «нападом на журналістику, наріжний камінь нашої правової держави і, отже, нападом на верховенство права».

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в Європарламенті, що журналісти, які розслідують потенційні зловживання владою, «є не загрозою, а перевагою для наших демократій та наших суспільств», пише Deutsche Welle.

Як інформував ZAXID.NET, де Вріса, автора гучних розслідувань про злочинний світ, якого називали «ворогом гангстерів» поранили з вогнепальної зброї в центрі Амстердама. Після його участі в телешоу, яке він регулярно відвідував як експерт, по дорозі до автостоянки у нього вистрілили 5 разів, після чого журналіста госпіталізували з серйозними травмами.

Уже наступного дня, 7 липня, поліція Нідерландів повідомила про затримання трьох людей, зокрема ймовірного нападника. За підозрою у скоєнні нападу затримано двох осіб – 21-річного громадянина Нідерландів, який, як вважають у поліції, стріляв у журналіста, та 35-річного громадянина Польщі, який мешкає в Нідерландах і який, за даними поліції, керував автомобілем, на якому підозрювані намагалися втекти з місця злочину.

Підозрюваним у вбивстві журналіста вважають 21-річного репера з Роттердама, який є двоюрідним братом лідера банди, якого засудили завдяки де Врісу.

Хто такий Пітер де Вріс

Пітер де Вріс (Peter de Vries) – один з найвідоміших журналістів в Нідерландах, автор гучних розслідувань про діяльність місцевих кримінальних угруповань. Журналіст також виступав як експерт із джерелами як серед правоохоронців, так і серед представників кримінального світу.

Він розслідував резонансні кримінальні справи, включаючи викрадення Фредді Хайнекена – глави пивоварної компанії Heineken. Де Вріс написав книгу про цей злочин, а в 2015 році по ній зняли фільм з Ентоні Хопкінсом.

Де Вріс 17 років випускав популярну телепрограму на основі своїх розслідувань, а у 2008 році він отримав телевізійну премію «Еммі» за епізод, в якому голландець Йоран ван дер Слот зізнається, що пов'язаний зі зникненням Наталі Холлоуей – американської студентки, яка в 2005 році зникла на карибському острові Аруба.

Крім того де Вріс був юридичним консультантом важливого свідка у справі наркобарона Рідуана Тагі – у минулому найрозшукованішого злочинця Нідерландів, який з 2019 року перебуває під судом за звинуваченням у вбивстві і контрабанді наркотиків.

Свідок, якому допомагав журналіст, відомий як Набіль Б. Він сам раніше був причетний до діяльності злочинної групи. У вересні 2019 року адвоката Набіля Б. вбили біля його будинку в Амстердамі.

Де Вріс неодноразово отримував погрози від героїв своїх розслідувань. У 2019 він заявив, що знаходиться в «списку смертників» Тагі.