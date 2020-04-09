Померла від коронавірусу жінка з Львівщини приховала інформацію про контакт із заробітчанами

Усім, хто перебуває на обсервації, взяли біоматеріал на ПЛР-тести

Третьою жертвою коронавірусу на Львівщині виявилася 58-річна Надія зі села Глинськ Жовківського району. Вона померла цієї ночі в обласній інфекційній лікарні. Та перед тим жінку лікували від звичайної пневмонії у районній лікарні Жовкви, навіть не підозрюючи, що наражають ціле відділення на таку небезпеку. Все тому, що пацієнтка не повідомила, що мала контакт з людьми, які повернулися з-за кордону.

Як розповіла завідувачка терапевтичного відділення Жовківської ЦРЛ Тетяна Кудик, до них пацієнтку із діагнозом пневмонія скерувала 23 березня сімейна лікарка. При зборі анамнезу жінку запитували про контакти, які можуть бути потенційно небезпечними в умовах пандемії, зокрема, із хворими або з тими людьми, хто щойно повернувся з-за кордону. За словами лікарки, жінка не повідомила про такі контакти, тож не було підстав відмовити їй в госпіталізації. Проте від самого початку випадок був нетиповий.

«Вона в нас лежала протягом тижня, але ми запідозрили, що та пневмонія має незвичний перебіг. За тиждень їй зробили повторний рентген. Ми хотіли зробити швидкий тест, але їх ще не було в районі. Коли 1 квітня надійшли експрес-тести для перевірки людей, що повернулись з-за кордону, керівництво надало їх нам і ми перевірили цю пацієнтку. Тест відразу виявився позитивним», — розповіла ZAXID.NET Тетяна Кудик.

Далі для дообстеження і встановлення точнішого діагнозу ПЛР-тестами жінку перевели в Львівську обласну інфекційну лікарню. На той час її стан, за словами медиків, був середньої важкості.

За інформацією Львівського обласного лабораторного центру МОЗ, 3 квітня результат вірусологічного лабораторного дослідження пацієнтки показав позитивний результат (виявлено РНК вірусу SARS-CoV-2). Вона залишалася на лікуванні в інфекційній лікарні. Була в реанімації, з 4 квітня — на штучній вентиляції легень. Сьогодні вночі, 9 квітня, померла. Як стверджують медики, у жінки були супутні захворювання, онкологія.

Як зізналася пацієнтка після позитивного експрес-тесту, 2 березня вона зустрічалася з родичкою, що повернулася з Італії, проте, за її словами, ця родичка була цілком здорова і потім знову поїхала за кордон. Але цього факту пацієнтка відразу медикам не повідомила. Окрім того, як ZAXID.NET дізнався з власних джерел, вона працювала у нічному клубі у Львові, хоч офіційно цього ніде не вказувала.

Ще після першого позитивного експрес-тесту чоловіку, усім родичам пацієнтки і тим, хто був з нею у контакті, провели діагностику. Як повідомили ZAXID.NET у Жовківській РДА, результати експрес-тестів родичів жінки негативні. В одної контактної особи, жінки з с. Віднів Жовківського району, діагноз коронавірусу підтвердився. Вона лікується в інфекційній лікарні. Всі інші родичі перебувають вдома на самоізоляції.

Тетяна Кудик уточнила, що друга інфікована — це 74-річна сусідка по палаті у жовківській лікарні. Вона виписалась зі стаціонару значно раніше, ніж провели перше експрес-тестування, — 26 березня. Тоді її стан покращився. А вже вдома у неї погіршилось самопочуття. Її госпіталізували 3 квітня в інфекційну лікарню.

Протестували також всіх інших пацієнтів, що перебували на лікуванні у відділенні терапії, та весь медперсонал. Хоч експрес-тести виявились негативними, завідувачка вирішила для безпеки усіх залишити ціле відділення на обсервацію. Персонал її підтримав.

Вже дев’яту добу на обсервації у терапевтичному відділенні Жовківської лікарні перебуває 22 людей. Це 7 медпрацівників — двоє лікарів, три медсестри і дві санітарки (решта медперсоналу — на самоізоляції вдома), 13 пацієнтів та двоє доглядальників (родичі пацієнтів, яким потрібний додатковий догляд). Щоденно їх оглядають, роблять заміри температури. Якщо їхній стан здоров’я не зміниться, усі повернуться до звичайного способу життя 14 квітня. 9-11 квітня їм, а також сімейним лікарям, медсестрам, лаборантам, що перебували в контакті з інфікованими, проведуть ПЛР-аналізи.

Завідувачка відділення Тетяна Кудик записала відеозвернення для того, щоб люди не нехтували власною безпекою та інших. Його поширив Львівський обласний центр громадського здоров'я:

Тетяна Кудик закликає бути відповідальними, дотримуватись умов карантину і у випадку будь-яких підозр чи небезпек відразу повідомляти своїх сімейних лікарів.

«Будьте свідомими і не брешіть своїм лікарям та й зрештою собі! Ціна брехні — занадто дорога (і тут я не про гроші). Майте совість і побережіть тих медиків, які ще ходять на роботу, бо чим більшу кількість Ви їх «виб’єте із сідла», брехнею та дурними бесідами добиватимете їх психоемоційний стан, рівнопропорційно геройство людське падатиме, бо різко зменшиться кількість тих хто може порятувати», — емоційно закликала Тетяна Кудик у своєму дописі на фейсбук.

Додамо, що станом на 9 квітня у Львівській області є 61 випадок захворювання на Covid-19, підтверджений лабораторно. Померли троє людей.