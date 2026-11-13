Конгресмени США закликають Трампа та Маска відновити роботу Starshield в Україні

Понад 100 членів Конгресу США вимагають від адміністрації Дональда Трампа та засновника компанії SpaceX Ілона Маска відновити повноцінну роботу військової системи Starshield від Starlink. Відповідне звернення конгресмени опублікували в соцмережі Ікс.

105 конгресменів США від обох партій вимагають від адміністрації Дональда Трампа та гендиректора SpaceX Ілона Маска пояснити причини обмеження роботи військової системи Starshield від Starlink. Також конгресмени наполягають на терміновому відновленні її роботи, наголошуючи, що спроможність України захищатися від російських атак є національним інтересом США.

«Ми висловлюємо глибоку стурбованість повідомленнями з України про те, що роботу системи Starshield знову було обмежено. Конгрес чітко заявив: здатність України захищати себе, а також решту Європи, є життєво важливим національним інтересом Сполучених Штатів. Ми вимагаємо від адміністрації Трампа та компанії SpaceX надати повні пояснення щодо того, як і чому це сталося, а також вжити негайних заходів для відновлення повноцінного доступу до системи Starshield», – йдеться у повідомленні конгресменів.

Нагадаємо, 12 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що військові вже кілька днів фіксують обмеження роботи системи Starshield від Starlink уздовж лінії фронту, а також на окупованих територіях. Це ускладнює відбиття російських атак.

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Того ж дня під час виступу на дев’ятому саміті Європейської політичної спільноти Володимир Зеленський повідомив, що через швидкісні обмеження Сили оборони не можуть застосовувати дрони-перехоплювачі. Це, за його словами, «означає більше влучних ударів з боку Росії та більше наших людей, яких убила Росія». Також президент сказав, що чергове обмеження Starshield дає зрозуміти, «куди все рухається», і закликав не визнавати окуповані території України російськими.

Обмеження в роботі системи фіксують не вперше. Про ще один такий випадок військові та президент повідомляли 14 жовтня цього року. Тоді Starshield також працювала лише на швидкості 60–160 км/год. Збій у роботі системи стався на тлі вимог Дональда Трампа до Володимира Зеленського не атакувати російські НПЗ. 24 жовтня міністр оборони Євгеній Хмара повідомив про відновлення роботи системи.