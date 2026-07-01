З 24 лютого 2022 року фахівці Департаменту кібербезпеки СБУ нейтралізували понад 16 тис. російських кібератак і критичних кіберінцидентів. Про це у середу, 1 липня, заявив керівник ДКІБ СБУ бригадний генерал Володимир Карастельов. Окрім держорганів, оборонних та фінансових структур, пріоритетною ціллю для ворога стали українські медіа. Російські хакери намагаються зламати системи телеканалів та сайтів, щоб заблокувати їхню роботу або отримати контроль для публікації пропаганди. У 2025 році ворог атакував одну з провідних телегруп через фішингову кампанію та суміжну інфраструктуру, намагаючись захопити ефір. А у 2026 році хакери здійснили масштабну тригодинну DDoS-атаку на загальнонаціональний телеканал. Ботмережа генерувала до 200 тисяч складних запитів щохвилини з усього світу, імітуючи дії реальних користувачів. Щоб захистити регіональні редакції, СБУ разом із Національною радою з питань телебачення і радіомовлення запустили спільний проєкт із підвищення кіберстійкості.

Facebook/СБУ