Упродовж доби 14 квітня Ормузькою протокою пройшли понад 20 комерційних суден. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на двох американських чиновників.

Видання зазначає, що такий потік суден значно менший, ніж до війни на Близькому Сході, однак кількість кораблів, що пройшли через протоку, зростає.

За минулу добу Ормузьку протоку перетнули вантажні, контейнерні та танкерні судна, зазначив один зі співрозмовників видання. Деякі судна пропливали без увімкнених транспондерів, щоб мінімізувати ризик іранських атак.

Як повідомлялось, у понеділок, 13 квітня, два американські військові кораблі розпочали морську блокаду портів Ірану після того, як мирні переговори між сторонами за посередництва Пакистану провалилися.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна підтримує блокаду іранських портів силами ВМС США. Однак жоден із союзників США по НАТО наразі до неї не долучився.

Уранці 15 квітня Центральне командування США, яке керує американськими військами на Близькому Сході, заявило, що менш ніж за 36 годин після введення блокади «повністю зупинило торгівельні потоки, що прямують до Ірану та з нього морським шляхом».

Водночас 14 квітня агентство Reuters писало, що морська блокада США суден, що заходять в іранські порти, мало вплинула на рух Ормузькою протокою. За даними судноплавства, щонайменше вісім суден, включаючи три танкери, пов’язані з Іраном, перетнули протоку у вівторок.