Мітингувальники понад тиждень виходять на площу в центрі Львова

У п’ятницю, 24 липня, біля пам’ятника Тарасові Шевченку в центрі Львова вкотре зібралися протестувальники з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Десятки учасників акції, переважно молодь, прийшли з плакатами у підтримку Михайла Федорова. Вони вигукують: «Федоров – міністр оборони», «Стояли, стоїмо і будемо стояти!», «Влада – це народ», «Війна канікул не бере», «Федоров, Драпатий – нас не подолати», «Зеленський, почуй народ!», «Погана прикмета – не чути народ».

Один із активних учасників заходу відзначив: «Ті зміни, які відбулися в державі, вони відбулися не просто так, а завдяки людям, які виходять на площі в різних містах».

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Юлії Свириденко та разом з нею весь уряд. З 16 липня у центрі Львова відбуваються акції з вимогою повернути Михайлу Федорову посаду міністра оборони. Президент повідомив, що запропонував Михайлу Федорову нову посаду, однак той публічно заявив, що готовий повернутися лише міністром оборони.

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