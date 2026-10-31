У Львові буде хмарно з проясненнями

У неділю, 1 листопада, у Львові та області буде прохолода погода, а вночі температура повітря опуститься нижче нуля. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз.

Прогноз для Львівської області: 1 листопада буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями прогнозують невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 6–11°С тепла.

Прогноз для Львова: 1 листопада у місті також буде хмарно з проясненнями, вдень без опадів.Температура повітря вночі опуститься до 0–2°С тепла, а вдень потепліє до 8–10°С тепла.