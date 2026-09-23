Раніше франківці виступили проти знищення дерев, які вони посадили

Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради оголосило закупівлю будівництва вулиці Проєктної, 1 на ділянці від Південного бульвару до вул. Ленкавського. На роботи з міського бюджету готові виділити 107,8 млн грн.

Йдеться про нову вулицю у зеленій зоні біля міського озера. У вересні 2025 року франківська мерія за 500 тис. грн замовила на неї проєктно-кошторисну документацію, яку виконало місцеве підприємство «М–105».

Проти будівництва виступили мешканці району. За кілька днів вони зібрали необхідну кількість голосів під електронною петицією до міської ради. У ній вони зазначили, що зведення дороги призведе до знищення Каштанового скверу та висаджених франківцями молодих дерев, а шум від автомобілів під вікнами будинків погіршить якість життя містян.

У мерії переконані, що нова вулиця розвантажить мікрорайон біля озера

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Секретар Івано-Франківської міської ради Віктор Синишин відповів мешканцям, що будівництво дороги передбачено генеральним планом міста, а зʼєднання вулиць Романа Гурика та Степана Ленкавського сприятиме розвантаженню вулиць Гетьмана Мазепи, Короля Данила та дасть можливість виїзду на набережну без додаткових обʼїздів.

Після цього мешканці мікрорайону вийшли на протест, вимагаючи зберегти близько 4 га території та облаштувати там парк ветеранів. Франківці закликали мерію вилучити дорогу з генплану міста, однак це питання на сесії міської ради так і не розглянули.

За інформацією Prozorro, проєкт зведення вул. Проєктна, 1, окрім ущільнення ґрунту, асфальтування, вивозу сміття, знакування та інших будівельних робіт, передбачає також корчування 180 дерев.

Очікувана вартість закупівлі – 89,8 млн грн, однак в описі джерел фінансування тендеру йдеться про 107,8 млн грн з місцевого бюджету громади. Аукціон проведуть 7 жовтня. Його переможець повинен завершити всі роботи до 30 вересня 2027 року.