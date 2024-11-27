Школу добудовуватиме фірма без досвіду виконання таких робіт

Вільховецька сільська рада знову провела тендер і 20 листопада уклала договір з ПП «Стік» на реконструкцію місцевої школи, вартістю 121,5 млн грн. Сталося це через місяць після того, як Держаудитслужба та БЕБ домоглися скасування закупівлі через сумнівну репутацію підрядника та завищені ціни на будматеріали.

Як інформував ZAXID.NET, з квітня 2024 року сільрада тричі намагалася провести закупівлю реконструкції Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу. У серпні тендер на 121,5 млн грн виграло підприємство «Стік», однак 7 жовтня у БЕБ повідомили, що виявили порушення і домоглися скасування результату торгів.

14 жовтня сільрада вкотре зареєструвала у Prozorro закупівлю реконструкції школи, вартістю 121,5 млн грн, яку 4 листопада знову виграло ПП «Стік». 20 листопада з компанією уклали договір, за яким вона має добудувати Вільховецько-Лазівську школу до 30 вересня 2025 року.

У школі на 350 дітей мають добудувати дві окремі двоповерхові будівлі пансіону на 38 місць для тижневого перебування школярів, які живуть у гірській місцевості, обладнати харчоблок і підвал для укриття, влаштувати футбольне поле розміром 90х50 м, майданчик для воркауту тощо. Роботи оплатять коштом Європейського інвестиційного банку за Програмою відновлення України, а ПДВ покриють із місцевого бюджету.

За інформацією сайту «Наші гроші», найбільша сума – 9,72 млн грн піде на покриття футбольного поля з синтетичної трави Soccer Pro Top по 1 917 грн/м2.

«Це покриття від італійського виробника Limonta sport. В Україні футбольна трава цього виробника SoccerPro без приставки Top різниться від 470 грн/м2 до 820 грн/м2 м. Найдорожча футбольна трава від Limonta в Україні – це TangoTurf FI 60, яка коштує 859–862 грн/м2, що більш ніж вдвічі дешевше», – зазначають розслідувачі і додають, що тільки на фарбі, штукатурці, арматурі та рекуператорах переплата може становити понад 2 млн грн.

Додамо, що за даними аналітичного порталу Youcontrol, підприємство «Стік» зареєстроване у вересні 2000 року у Тячеві Іриною Дюгов. У 2023-2024 роках фірма стала переможцем тендерів на понад 150 млн грн. Найчастіше будівельні роботи у компанії замовляють Тячівська та Рахівська міські ради, Тересвянська селищна рада та Вільховецька сільрада. Фірма фігурує в кримінальному провадженні щодо обвалу мосту через річку Тересва в липні 2023 року.