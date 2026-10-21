Спілка збереже історичний осередок з 70-річною історією

Порохова вежа у Львові переходить у довгострокове користування львівських архітекторів без проведення публічних торгів. Під час засідання 20 жовтня Львівська обласна рада ухвалила рішення внести споруду на вулиці Підвальна, 4 до переліку майна другого типу. Це дає право передавати об’єкт в оренду напряму.

Такий крок став продовженням реалізації раніше підписаного Меморандуму про співпрацю та врегулювання спорів між обласною радою, Національною спілкою архітекторів України та її місцевим осередком.

Сама Порохова вежа має статус пам’ятки культурної спадщини національного значення та належить до об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вона є однією з нечисленних фортифікаційних споруд давнього міста, які збереглися до наших днів.

Не знаєте, якого забудовника обрати? «Інтергал-Буд» має першість серед приватних забудовників України. За 23 рік існування компанія досягла значних результатів у сфері будівництва житлової та комерційної нерухомості. Та головне – в «Інтергал-Буд» знають, як вести будівництво за рахунок власних коштів та без жодної недобудови.

Щоб остаточно завершити юридичне оформлення оренди, сторони мають виконати ще кілька обов’язкових умов. Зокрема, необхідно погодити договір із Міністерством культури України та провести офіційну грошову оцінку пам’ятки архітектури. Після цього управління майном спільної власності Львівської облради підпише з архітектурною спільнотою підсумкову угоду.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Відповідно до домовленостей, Порохова вежа залишається у власності Львівської облради. Спілка архітекторів надалі використовуватиме її як майданчик для професійної, освітньої, наукової та культурно-громадської діяльності. Окрім того, сторони погодили підписання охоронного договору, закриття усіх судових справ і спільний пошук коштів для подальшого утримання та реставрації споруди.

Цьому рішенню передував тривалий конфлікт. Спілка архітекторів займає приміщення вежі ще з середини минулого століття. Проте влітку 2025 року Господарський суд, а навесні 2026 року Західний апеляційний господарський суд за позовом прокуратури визнали попередній договір оренди недійсним і зобов’язали повернути майно облраді.

Позивачі вказували на низку порушень під час укладання угоди, відсутність ринкової оцінки та охоронного договору, а також на приховану суборенду під ресторан. У відповідь архітектори наголошували, що роками доглядали за пам’яткою власним коштом, виходили на акції протесту та оскаржували перехід будівлі у комунальну власність.

Попри рішення Верховного Суду на користь виселення, сторони відмовилися від силового сценарію та розпочали переговори. Уже в червні 2026 року конфлікт вийшов на фінішну пряму, коли НСАУ відкликали судові позови в обмін на укладення нової пільгової угоди.

Упродовж літа 2026 року профільні комісії обласної ради ухвалили рішення про надання вежі особливого статусу для оренди. Остаточну крапку в юридичному протистоянні було поставлено 4 вересня 2026 року, коли в.о. голови обласної ради Юрій Холод, очільник НСАУ Олександр Чижевський та керівник львівського осередку Микола Шеремета підписали тристоронній Меморандум.

Під час переговорного процесу обласна рада наполягала, що не мала на меті виселяти митців, а прагнула привести документи у відповідність до закону. Посадовці наголошували, що вежа підпадає під дію закону про пам’ятки, які не підлягають приватизації, тому мови про її продаж бути не могло.

Архітектори, зі свого боку, заявляли про прагнення зберегти пам’ятку у державній власності та побоювання щодо її можливої комерціалізації, які після підписання домовленостей були повністю зняті.