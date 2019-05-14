Порошенко дав звання генерала своєму охоронцю, фіктивно призначивши його у розвідку Міноборони

Оформлення Федорова в управлінні розвідки було зроблено з метою засекретити указ про присвоєння звання

Охоронець президента Петра Порошенка отримав звання генерал-лейтенанта і посаду у військовій розвідці. Про це повідомив відомий український журналіст, головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов.

«Генеральський рекорд Петра Порошенка - нове звання всього за один тиждень вислуги у військовій розвідці отримав охоронець Юрій Федоров. 3 травня президент Порошенко звільнив з посади начальника служби безпеки президента Управління державної охорони генерал-майора Юрія Федорова. Далі своїм указом президент призначив Федорова заступником начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. 13 травня секретним указом військовому розвіднику Юрію Федорову присвоєно звання генерал-лейтенант», - написав Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

За словами журналіста, Федоров фактично продовжує керувати охороною президента, і на цій посаді йому вже не можна було присвоїти більш вище звання.

Журналіст також звернув увагу на те, що рішення про представлення до звання прийшло від міністра оборони Степана Полторака, а не від безпосередньо начальника, голови ГУР. Також Бутусов відзначає, що оформлення Федорова в управлінні розвідки було зроблено з метою засекретити указ про присвоєння звання.

«Присвоєння звання Федорову - один з рекордів військової кар'єри в Україні - всього тиждень значився в ГУР МО - і вже «заслужив «нове звання», - написав журналіст, додавши, що зазначені в наказі заслуги генерала можуть бути підставою для перегляду рішення про присвоєння звання.

Зазначимо, що напередодні стало відомо, що Петро Порошенко таємним указом присвоїв першому заступнику голови Служби безпеки України, начальнику головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю у цій спецслужбі Павлові Демчині. Самого Демчину підозрюють в корупції.