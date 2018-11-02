Порошенко нагородив орденом бабусю львівського активіста, що у судах відстоює українську мову

Громадська діячка Ірина Шуль

Президент України Петро Порошенко нагородив орденом княгині Ольги III ступеня 100-річну львівську педагогиню та громадську діячку Ірину Б'єнко-Шуль. Вона є бабусею львівського активіста, відомого своїми численними судовими позовами до різних компаній на захист української мови. Саме він повідомив про нагородження у своєму Facebook 2 листопада.

Ірина Б'єнко-Шуль народилась у червні 1918 року у селі Вовче поблизу Перемишля. Навчалась в Українському інституті для дівчат у Перемишлі та в Академії закордонної торгівлі у Львові. У 1942-1944 роках співпрацювала з ОУН-УПА і в січні 1944 була заарештована за це гестапо. До завершення Другої світової війни пробула у концтаборах. Жила у Львові і до проголошення незалежності України приховувала факт перебування у нацистських концтаборах. У 1947 році вийшла заміж за вояка УПА Івана Швака (Шуля). Викладала у Львівському аграрному інституті. Є членкинею «Просвіти», «Союзу Українок» і товариства «Надсяння». Нагороджена «Почесним знаком святого Юрія».

Степан Кубів вручає нагороду Ірині Шуль (фото прес-служби ЛОДА)

Указ про нагородження Ірини Шуль Петро Порошенко підписав ще у середу, 31 жовтня. А вручили нагороду у четвер, 1 листопада, під час святкового концерту з нагоди 100-річчя проголошення ЗУНР, який відбувся у Львівському оперному театрі. Вручав нагороду віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів, який при цьому став на одне коліно.

Онук Ірини Шуль Святослав Літинський сказав ZAXID.NET, що повідомив про нагородження своєї бабусі одразу після того, як дізнався.

«Бабуся не розказала, мама не у Львові – от і не знав, – сказав Святослав Літинський. – Бабуся йшла на нагородження і думала, що йде на концерт».