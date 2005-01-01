Порошенко підписав закон про заборону допуску до будівель держвлади людей зі зброєю

Президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», який Верховна Рада ухвалила 20 березня, повідомила президентська прес-служба.

«Відповідно до закону, до будинків, де працюють Верховна Рада, президент України, Кабінет міністрів України, а також будинків, де працюють інші органи державної влади України і щодо яких здійснюється державна охорона, не допускаються особи з холодною або вогнепальною зброєю (крім осіб, які відповідно до цього закону здійснюють державну охорону відповідного будинку). Також до (вищезазначених) будинків не допускаються особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, відповідний закон парламент ухвалив після скандалу, який виник, коли народна депутатка України Надія Савченко прийшла до Верховної Ради зі зброєю.

Додамо, що ще до того, як президент підписав цей закон, на вході до парламенту, через який проходять депутати, встановили рентген-стрічку, яка просвічує особисті речі депутатів.