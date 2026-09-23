Кожне зі слів вживається у різних випадках

Іменники «порожнина» і «порожнеча» споріднені, але мають різне значення. Тому вони не замінюють один одного. Мовознавчий телеграм-канал Correctarium пояснив різницю.

Порожнина – це простір усередині чогось; місце, не заповнене речовиною або предметами: порожнина в зубі, черевна порожнина, порожнина в гірській породі, порожнина дерева.

Наприклад:

Лікар оглянув ротову порожнину пацієнта.

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Порожнеча – це відсутність чогось, незаповненість, а також відчуття внутрішньої спустошеності: порожнеча в кімнаті, порожнеча після від’їзду, відчувати душевну порожнечу.

Порожнеча всередині була сильніша за будь-які слова.

Отже, кожне зі слів можна вживати, але залежно від контексту.