Поїздка з пункту А до пункту Б на електричному Porsche

Електричний Porsche Taycan Cross Turismo проїхав 4500 км між норвезьким містечком Å (вимовляється, як «О») та італійською комуною Bee («Бі»). Попри те, що запас ходу електромобілів постійно зростає, а кількість громадських зарядних терміналів збільшується, батарейні автомобілі все ще критикують за цими параметрами, порівнюючи з автомобілями з ДВЗ. Мандрівник Тіс Янкнехт вирушив у подорож через усю Європу, щоб з'ясувати, наскільки це зручно зробити, мандруючи малонаселеними територіями та віддаленою сільською місцевістю.

Лофонтенські острови, звідки розпочалась подорож на Porsche Taycan 4 Cross Turismo, є одним із найбільш малонаселених регіонів Європи – густота населення на архіпелагу становить 19 мешканців на квадратний кілометр. Подорож розпочалась у крихітному містечку Å, звідки Тіс вирушив до італійського селища Bee. Найкоротший маршрут між цими населеними пунктами, прокладений на мапах Google, має протяжність не більше 2,5 тисяч кілометрів; 29 годин в дорозі. Теоретично, рухаючись по п'ять годин на день, можна дістатись з пункту А до пункту Б менш ніж за тиждень. Насправді ж цифри виявились іншими.

Норвегія вважається зразковою країною, коли йдеться про частку ринку повністю електричних транспортних засобів. За даними Норвезького управління дорожньої інформації, в серпні 2021 року 71,9% нових реєстрацій були електромобілями. Від Å до найближчого потужного швидкого зарядного пристрою їхати близько 30 хвилин. Електромобіль також можна зарядити вдома від настінного терміналу. Porsche Taycan 4 Cross Turismo заряджається від нуля до 100% за дев’ять годин із потужністю зарядки 11 кВт – або вдвічі швидше на терміналі 22 кВт.

«Я з'ясував, що найкращий час зарядки можна отримати на потужних швидкісних пристроях, які все частіше зустрічаються на основних проїжджих частинах та автомагістралях. На деяких зарядних пристроях IONITY потужністю 350 кВт можна зарядити Taycan зі швидкістю до 270 кВт за 20 хвилин до приблизно 80 відсотків. Складна система контролю температури значно сприяє цьому процесу. Навігація до цих місць за допомогою Porsche Charging Planner дозволяє Porsche Taycan 4 Cross Turismo попередньо підготувати свої акумулятори таким чином, щоб забезпечити найбільш ефективну зупинку для зарядки. В результаті процес не займає набагато більше часу, ніж звичайна зупинка для заливання рідкого пального на звичайних АЗС», – каже Тіс.

До пункту призначення екіпаж прибув через 12 днів. Жодного разу електрокар не розрядився повністю. На маршрутах, де доводилося долати довгі ділянки, мережа IONITY забезпечувала покриття потужними зарядними пристроями. Ще до виїзду зі Скандинавії електрокар заряджався на швидкісних пристроях потужністю 350 кВт. Чим вище доступна потужність, тим дорожча енергія, але вона все одно була дешевшою, ніж аналогічні витрати на бензин або дизельне паливо: власники Taycan з карткою Porsche платять лише 33 євроценти за кВт-год на станціях IONITY.

Подорож від А до Б. Фото Porsche