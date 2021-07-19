На околиці Львова збудують інноваційний логістичний центр PORT

Львів вкотре стає містом, у якому стартують інноваційні проєкти. Цього разу – масштабний логістичний центр PORT, що стане одним з найбільших у Західній Україні. Та водночас революційним і для регіону, і для країни в цілому. Адже вперше до логістичного центру буде застосовано бізнес-модель житлової нерухомості, яка значно розширить діапазон можливостей для потенційних інвесторів.

Особливо цікавим об'єкт буде для малого та середнього бізнесу, який не може дозволити собі будівництво власного складу. Натомість у PORT є змога придбати площу від 365 до 10 000 квадратів під власні потреби за більш доступною ціною на першій стадії будівництва, або ж орендувати приміщення.

Всього ж під потреби орендарів у новому логістичному центрі, розташованому в селі Пасіки-Зубрицькі неподалік вулиці Зеленої, заплановано 36 900 квадратних метрів складів, 2600 – торгових приміщень, 1400 – адміністративних. Окрім сучасних офісів та складів класу В, клієнт може придбати або орендувати площу для власного шоу-руму чи магазину. Додаткові послуги Управлінської компанії забезпечать повне обслуговування внутрішніх та зовнішніх мереж із прозорою звітністю витрат. Співзасновники проєкту попрацювали над тим, аби вести бізнес у такому хабі було не лише зручно, а й приємно. І це ще одна принципова відмінність PORT від інших складських центрів.

«Ми звикли до запуску інноваційних і сміливих продуктів, тому можемо стверджувати, що аналогів такого логістичного центру на території України наразі немає, – каже Дмитро Ковальчук, засновник девелоперської компанії Alterra Group та один з ініціаторів проєкту, – Більше того, PORT став квінтесенцією нашого попереднього досвіду, де акумульовано всі запити та очікування бізнесу. Зокрема, й створення сприятливих умов для персоналу. Тому, окрім інфраструктурних об'єктів, тут будуть артінсталяції, озеро, місця для відпочинку. Адже ми хочемо, щоб люди, які працюватимуть тут, пишалися місцем своєї роботи, надихалися ним».

PORT і справді обіцяє зруйнувати стереотипи про нудні сірі склади з одноманітною архітектурою. Використання якісних елементів у будівництві та оздобленні, сучасний дизайн, продумані до дрібниць інфраструктурні рішення започаткують функціональний простір з привабливим інвестиційним кліматом. Завершення будівництва заплановане на кінець 2022 року, а першу чергу обіцяють здати в експлуатацію в останньому кварталі 2021. Отже, ще цієї зими сюди зможуть заїхати перші покупці та орендарі, попередні договори з якими вже підписані. І особливо приємно, що деякі з них вперше відкриють своє представництво у Львові саме через PORT.

«У нас є кілька проєктів, які ми першими заснували в Україні, тож і цього разу ми вирішили бути в авангарді, – каже Роман Городечний, – Для нас це новий виклик, який ми не могли не прийняти. І хоча на старті було багато скептиків, зараз їх набагато менше. І по тому, як розвивається проєкт, я бачу, що він стовідсотково успішний. Та надзвичайно привабливий для бізнесу: прогнозована окупність становить до 8 років, що є надзвичайно хорошим показником для логістичних та складських приміщень».

Співінвестор додає: «Попит на такі універсальні центри лише зростатиме. Особливо в умовах пандемії, що дала поштовх для розвитку електронної торгівлі, в якій складські приміщення та налагоджена логістика відіграють набагато більшу роль, аніж торгові точки. Враховуючи близькість до міста та кордону і широкий функціонал логістичного центру PORT, це місце чудово підходить для того, аби налагодити поставки товарів як по Україні, так і за її межами».

Прозорість дозвільної документації теж відіграє чималу роль. PORT офіційно зареєстрований за місцем будівництва на території Давидівської ОТГ та сплачуватиме у місцеву казну всі податки. Для регіону це вагома фінансова підтримка, а ще – понад 1000 робочих місць, розвиток економіки та інфраструктури.

«Ми будуємо нову школу та нову каналізацію, тягнемо воду, тому завжди маємо потребу в коштах, – розповідає Володимир Керницький, Голова Давидівської ОТГ, – Ці 2,2 мільйона гривень на рік з оренди земельної ділянки – немалі гроші для місцевого бюджету. Саме тому ми завжди раді інвесторам, ставимося до них з особливою увагою та намагаємося йти назустріч у всіх питаннях. І якщо наші мешканці зможуть тут працювати, купувати чи орендувати нерухомість, це добре вплине на розвиток громади».

Масштабний логістичний центр PORT у Львові відкриває абсолютно нову віху на ринку складських приміщень, а з нею – і перспективи для розвитку бізнесу. Амбіційний проєкт сприятиме появі нових компаній у нашому місті, нових торгових угод та інвестицій. А ще саме зі Львова почнеться історія всеукраїнської мережі таких центрів: співзасновники планують відкрити аналогічні хаби у найбільших містах України. Дізнатися більше про умови оренди та купівлі бізнес-нерухомості можна у Відділі продажу логістичного центру PORT за адресою вул. Дорожна, 58 (на виїзді з вул. Зеленої).