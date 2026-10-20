Найкраще висаджувати смородину за кілька тижнів до стійких морозів

Осінь – сприятливий час для посадки смородини, адже за помірної температури та достатньої вологості саджанці можуть укорінитися до настання морозів. Щоб кущі добре розвивалися й у майбутньому давали щедрий урожай, важливо правильно вибрати місце, підготувати ґрунт і дотриматися технології посадки. На що звернути увагу при посадці, пише УНІАН.

Коли садити смородину восени

Найкраще висаджувати смородину за кілька тижнів до стійких морозів, щоб коріння встигло пристосуватися до нового місця. У багатьох регіонах України відповідний період припадає на кінець вересня та жовтень, але строки залежать від погоди.

Для посадки вибирайте саджанці з добре розвиненим, здоровим корінням і без ознак хвороб. Якщо використовуєте живці, враховуйте, що вони потребують часу для утворення коренів, тому їх підготовку варто починати завчасно.

Де краще посадити смородину

Вибирайте ділянку з родючим, помірно вологим ґрунтом і без застою води. Найкраще підходять суглинки та супіщані ґрунти з належною структурою. Надто щільну землю поліпшуйте органічними матеріалами, а кислотність за потреби коригуйте відповідно до результатів перевірки ґрунту.

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Чорна смородина добре росте на сонячних ділянках і в легкій півтіні. Червона та біла зазвичай краще плодоносять на відкритих сонячних місцях.

Залишайте між кущами приблизно 1,5–2 м, а для сильнорослих сортів і широких кущів збільшуйте відстань відповідно до їхніх розмірів. Достатній простір поліпшує провітрювання та полегшує збирання ягід.

Як підготувати посадкову яму

Викопайте яму приблизно 40–50 см завширшки та завглибшки, орієнтуючись на розмір кореневої системи. Верхній родючий шар ґрунту відкладіть окремо.

Змішайте землю з добре перепрілим компостом. Деревну золу або мінеральні добрива додавайте лише з урахуванням властивостей ґрунту та потреб рослини. Не кладіть концентровані добрива безпосередньо на коріння, оскільки це може спричинити пошкодження.

Якщо земля суха, зволожте її перед посадкою. Коріння саджанця має бути розправленим, без загнутих догори кінчиків.

Як правильно посадити саджанець смородини

Огляньте коріння та обріжте лише пошкоджені, сухі або хворі частини чистим секатором. Поставте саджанець у яму, рівномірно розправивши коріння. Засипте його родючою землею. Смородину зазвичай садять трохи глибше, ніж вона росла в розсаднику, орієнтуючись на особливості саджанця та рекомендації для конкретного виду. Обережно ущільніть ґрунт руками, щоб біля коріння не залишилося великих повітряних порожнин. Сформуйте навколо куща поливальну лунку та рясно полийте, щоб земля осіла й щільно прилягла до коріння.

Після посадки пагони можна вкоротити відповідно до стану саджанця та способу його вирощування. Сильне обрізання не завжди потрібне, особливо для якісного садивного матеріалу, тому дотримуйтеся рекомендацій розсадника.

Як доглядати за смородиною після посадки

У перші тижні стежте за вологістю ґрунту. Якщо немає дощів, поливайте саджанці за потреби, не допускаючи ані пересихання, ані перезволоження землі. Коли настануть стійкі холоди, частоту поливу зменште відповідно до погоди.

Замульчуйте пристовбурну ділянку компостом, подрібненою корою або соломою шаром приблизно 5–8 см, залишивши вільним простір безпосередньо біля основи пагонів. Мульча допоможе зберегти вологу та зменшити коливання температури ґрунту.

Якщо під час посадки внесли достатньо компосту й добрив, додаткове підживлення в перший сезон зазвичай не потрібне. Навесні перевірте стан кущів, за потреби відновіть шар мульчі та стежте за вологістю ґрунту.