СБУ встановила, що родина посадовця придбала квартиру в житловому комплексі Ужгорода

Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань у середу, 10 вересня, повідомили про викритті заступника керівника одного з підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро на кримінальному правопорушенні. Він намагався приховати нерухомість, яку придбав під час повномасштабного вторгнення.

Слідчі встановили, що у грудні 2023 року родина посадовця придбала двокімнатну квартиру в одному з житлових комплексів Ужгорода, вартістю майже 100 тис. дол.

«Факт придбання майна, зокрема, підтверджується перепискою між співробітником Бюро та його дружиною, показами продавця нерухомості і нотаріуса, який проводив перереєстрацію квартири та іншими доказами», – розповіли в СБУ.

Щоб приховати факт купівлі, посадовець НАБУ та його дружина вирішили оформити право власності на матір своєї близької знайомої.

Хоч родина і жила у цій квартирі та у своїй декларації за 2023 рік посадовець не вказав цю нерухомість взагалі, а в декларації за 2024 рік позначив її як орендовану.

Крім цього, правоохоронці встановили, що батьки посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на тимчасово окупованій території. Але фігурант не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон.

«Вкотре наголошуємо: дане кримінальне провадження стосується окремого співробітника антикорупційного Бюро та не має відношення до ефективної роботи НАБУ як державної установи України в цілому. Як і раніше, СБУ виступає за конструктивну співпрацю задля зміцнення інституційних спроможностей, очищення від проросійського впливу та посилення незалежності нашої держави», – йдеться у дописі СБУ.

У НАБУ заявили, що у другій половині 2024 року бюро проводило перевірку особистих, ділових і моральних якостей вказаного детектива як кандидата на посаду. Зазначена перевірка проводилася щодо кандидата та членів його сімʼї, не стосувалася третіх осіб та не виявила фактів недостовірного декларування.

«Національне бюро розпочинає службове розслідування щодо фактів, викладених у матеріалах Служби безпеки України. У разі підтвердження оприлюдненої інформації Бюро вживатиме передбачених внутрішніми процедурами адміністративних заходів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 8 вересня, СБУ та Офіс генпрокурора оприлюднили нові деталі у справі підозрюваного в державній зраді посадовця НАБУ Віктора Гусарова. За версією правоохоронців, він міг входити до російської агентурної мережі та зливати інформацію про українських силовиків з 2012 року.