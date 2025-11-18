У січні 2025 року Кабмін погодив призначення Тараса Гайдука головою Ужгородської РДА

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у заступника керуючого справами Закарпатської облради Тараса Гайдука ознаки недостовірних відомостей у декларації на понад 24,7 млн грн. Про це повідомили в НАЗК 17 листопада, після завершення повної перевірки декларації посадовця за 2023 рік.

У НАЗК розповіли, що посадовець не задекларував будинок в Ужгороді, яким користувався разом з родиною, вартістю 8,2 млн грн, та не підтвердив достовірність відомостей про власну готівку у розмірі 16,2 млн грн.

«Суб’єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності про розмір власних готівкових коштів, вказавши їх у сумі 500 тис. євро», – йдеться у довідці Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 жовтня.

Тарас Гайдук пояснив НАЗК, що 354 тис. євро з цієї суми – це гроші, які накопичили за життя його бабуся Ганна Шпирко з чоловіком Григорієм Шпирко. Останній, за словами посадовця Закарпатської облради, був відомим вченим та винахідником і мав спроможність накопичити таку суму.

«Після смерті бабусі у 2021 році Шпирко Григорій Миколайович, згідно з її побажаннями, передав кошти суб’єкту декларування та членам його сім’ї. Решту заощаджень – 90 тис. євро і 50 тис. євро – отримала дружина (Альона Гайдук – ред.) у спадок від бабусь Марії Бабілі та Олени Поліщук», – розповів Тарас Гайдук Національному агентству з питань запобігання корупції.

У НАЗК підтвердили, що Григорій Шпирко, дійсно працював у науково-технологічних та вищих навчальних закладах України та є співавтором багатьох корисних моделей та винаходів, але їх власником є компанії, в яких він працював, тому не міг отримувати цього доходу.

«За інформацією Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій Григорій Шпирко не значиться як власник корисних моделей та винаходів. Враховуючи середні курси валют Нацбанку та витрати Григорія Шпирка у розмірі щомісячних прожиткових мінімумів його заощадження, у разі їх обміну на іноземну валюту, могли становити не більше ніж 105,9 тис. євро», – йдеться у довідці НАЗК.

Так само, не змогла заощадити подаровані дружині посадовця 90 тис. євро її бабуся Марія Бабіля, яка отримала законні доходи у розмірі 91,7 тис. грн. Тарас Гайдук сказав НАЗК, що вона заробила гроші, працюючи в Росії.

Загалом, недостовірні відомості, вказані у декларації посадовця за 2023 рік відрізняються від достовірних на 24,7 млн грн. 1 листопада Тарас Гайдук опублікував виправлену декларацію. Після перевірки НАЗК у поліції розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, наразі Тарас Гайдук працює заступником керуючого справами виконкому Закарпатської обласної ради, а до цього очолював управління з питань організаційного забезпечення діяльності облради, міжнародних та регіональних зв’язків. У січні 2025 року Кабмін погодив призначення Тараса Гайдука головою Ужгородської РДА, однак від досі не вступив на цю посаду.