Чиновниці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Правоохоронці викрили на хабарництві посадовицю райвідділу державної виконавчої служби Івано-Франківської області. Чиновниця взяла 3 тис. доларів хабаря за закриття виконавчого провадження з виплати аліментів на 600 тис. грн.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у п’ятницю, 15 травня, 37-річний прикарпатець з 2016 року боргував колишній дружині 650 тис. грн аліментів. Через це потрапив до Єдиного реєстру боржників, отримавши заборону на виїзд за кордон та право керувати автомобілем.

У квітні 2026 року до працівниці виконавчої служби звернулася нова дружина боржника. Під час зустрічі посадовиця запевнила, що може розв’язати питання про виключення чоловіка із реєстру та скасувати всі обмеження без сплати самого боргу. Вона обіцяла вплинути на свого колегу – іншого головного державного виконавця, у якого на виконанні перебувала ця справа. За свою послугу вимагала 3 тис. доларів.

«11 травня підозрювана отримала всю суму хабаря. Того ж дня вона передала жінці постанову про скасування обмеження щодо виїзду за кордон та про виключення чоловіка з реєстру боржників, у зв’язку з нібито відсутністю заборгованості зі сплати аліментів», – розповіли у прокуратурі.

Посадовицю затримали. Під час обшуків у її автомобілі та на робочому місці вилучили 2 тис. доларів, мобільні телефони, службову документацію та чорнові записи.

Чиновниці інкримінують вимагання хабаря за вплив на рішення державного службовця (ч. 3 ст. 369-2 КК України). За скоєне їй загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Слідчі перевіряють причетність до злочину керівника райвідділу державної виконавчої служби та його підлеглого, який виніс постанову про скасування заходів примусового виконання.