Поліція оголосила про підозру 50-річній голові сільської ради з Хмельниччини у зловживанні службовим становищем та підробці документів. За даними слідства, жінка сфальсифікувала рішення сесій сільради і незаконно передала у власність 14 земельних ділянок. Загалом йдеться про 30 га землі у Кам’янець-Подільському районі. За скоєне посадовиці загрожує до шести років ув’язнення.

Як у вівторок, 28 березня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, наразі на усі земельні ділянки, які були надані у приватну власність незаконно, перебувають під арештом. «Підозрювана, користуючись службовим становищем, підробила та видала рішення сесій сільської ради, на підставі яких громадяни набули права власності на 14 земельних ділянок загальною площею близько 30 га», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі уточнюють, що наразі посадовиці оголосили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366 ККУ). За скоєне жінці загрожує до шести років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.