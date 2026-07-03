Обом посадовцям повідомили про підозру

У Дніпрі правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. За версією слідства, до неї причетні колишній начальник одного з відділів Головного управління ДМС у Дніпропетровській області та головна спеціалістка цього ж підрозділу. Про це у п'ятницю, 3 липня, повідомила Генпрокуратура.

Слідчі встановили, що посадовці, маючи доступ до Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами, внесли до неї неправдиві відомості про двох неіснуючих іноземців. Після цього вони оформили документи про їхнє примусове видворення з України. Рішення були підписані, затверджені, скріплені гербовою печаткою та кваліфікованим електронним підписом.

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Надалі до підсистеми «Облік іноземців та біженців» внесли анкетні дані, фотографії та іншу інформацію. За даними слідства, для створення фіктивних обліків використали фото двох військовозобов'язаних громадян України. Таким чином в офіційних реєстрах українські чоловіки фактично були оформлені як іноземці, щодо яких уже ухвалили рішення про примусове видворення. За версією слідства, саме ці документи мали забезпечити їхній незаконний виїзд через державний кордон.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, флеш-носії, системний блок, журнали обліку, рішення про примусове повернення та видворення, протоколи, постанови, довідки, квитанції, особові справи, а також інші документи щодо громадянина України та двох фіктивних громадян Азербайджану.

Обом посадовцям повідомили про підозру за фактами несанкціонованої зміни інформації в автоматизованій системі та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, 20 червня колишньому т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню чоловіків через державний кордон під виглядом музикантів.