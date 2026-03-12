Зловмисників виявили під час вирубки

На Тернопільщині правоохоронці викрили посадовців заповідника «Медобори» та їх спільників на незаконній вирубці дерев на майже 5 млн грн. Дерева зрубували в охоронній зоні заповідника. Шістьом чоловікам повідомили про підозру, їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Масштабну вирубку дерев зафіксували правоохоронці у лісах заповідника «Медобори» Тернопільського району. Чорних лісорубів зловили на гарячому. Як з’ясувалося згодом, незаконну вирубку влаштував керівник одного з відділень заповідника, повідомили в прокуратурі Тернопільщини у четвер, 12 березня.

До злочинної схеми залучив ще одного інспектора, який був відповідальний за збереження та охорону лісових ресурсів заповідника «Медобори». Вирубували дерева безпосередньо чотири спільники. Працювали переважно бензопилами, після чого вивозили їх з лісу колодами. Серед зрубаних дерев – ясени, дуби та берести.

Колоди зберігали у власних домогосподарствах. Реалізовували їх місцевим підприємцям без будь-яких документів про походження лісопродукції та за цінами, нижчими за ринкові. За кілька місяців незаконної вирубки чорні лісоруби завдали збитків на майже 5 млн грн.

Правоохоронці затримали шістьох зловмисників. Їм повідомлено про підозри за ч. 4 ст. 246 КК України (незаконна порубка, перевезення, зберігання та збут лісу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді семи років позбавлення волі.