Керівника одного з відділів лабораторного центру на Волині підозрюють в зловживанні службовим становищем, що спричинило збитків на 460 тис. грн. За версією слідчих, чоловік подавав неправдиві дані про зайнятість своїх працівників на роботах з ліквідації коронавірусу. Відтак йому та працівникам з держбюджету безпідставно нарахували 460 тис. грн. За махінації йому загрожує до шести років тюрми.

Про вручення чоловікові підозри стало відомо у понеділок, 30 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Слідство вважає, що завідувач одного з міжрайонних відділів обласного лабораторного центру з квітня по грудень 2020 року подавав неправдиву інформацію про зайнятість своїх робітників.

«Посадовець подавав до «Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України» завідомо неправдиву інформацію про безпосередню зайнятість себе та підлеглих працівників на роботах з ліквідації захворювання серед людей на COVID-19, на підставі якої йому та очолюваним ним працівникам було нараховано й виплачено грошові кошти із державного бюджету на суму понад 460 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Відтак йому повідомили підозру про порушення ч.2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам). За це йому загрожує від трьох до шести років ув'язнення. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та про відсторонення його від посади.