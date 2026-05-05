Чиновника затримали одразу після отримання грошей

Правоохоронці затримали посадовця Луцької міської ради під час отримання 30 тис. доларів хабаря. За ці гроші він обіцяв підприємцю допомогти з оформленням документів для видобутку надр. Про це у вівторок, 5 травня, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чиновник діяв через посередника та отримав гроші від представника підприємства. В обмін він забезпечив виготовлення і видачу документів про відсутність об’єктів культурної спадщини на території піщаного кар’єру в Луцькому районі. Ці документи були необхідні для отримання дозволу на користування надрами.

В Офісі генпрокурора не називають імені підозрюваного. Водночас депутат Луцької міськради від громадянського руху «Свідомі» Андрій Лучик повідомив, що йдеться про заступника начальника відділу охорони культурної спадщини Луцькради Віталія Стрільчука.

Віталій Стрільчук (фото з відкритих джерел)

Посадовця затримали 30 квітня одразу після отримання всієї суми хабаря. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також вирішують питання про його відсторонення від посади.

Чиновнику оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 ККУ (вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.