Посадовцю Міноборони загрожує до шести років позбавлення волі

Посадовець Міністерства оборони України отримав підозру у зловживанні владою або службовим становищем. Чиновник списав 94 млн грн пені львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який прострочив терміни постачання товарів для Міністерства оборони. Пресслужба Державного бюро розслідувань у вівторок, 12 листопада, повідомила, що впродовж 2023 року підконтрольні львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу підприємства отримали 23 контракти на постачання військового одягу. Сума договорів становить 1,5 млрд грн.

«На момент укладання договорів, підконтрольні львівському підприємцю товариства не мали ані власних виробничих можливостей, ані домовленостей з іншими компаніями для забезпечення належного виконання угод. Щоб уникнути штрафів або їх зменшити, ділки звернулися до тимчасового виконувача обов'язків директора профільного департаменту Міністерства оборони України. Вони просили перерахувати виставлені штрафні санкції за порушенням термінів постачання товарів», – розповіли у ДБР.

Слідчі ДБР вважають, що посадовець Міноборони безпідставно уклав додаткові угоди, якими продовжив терміни постачання товарів. Йдеться й про контракти, які підрядник повністю виконав. Тимчасовий виконувач обов'язків зменшив пеню з майже 98 млн грн до 4,5 млн грн.

Посадовець отримав підозру у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Йому загрожує до шести років позбавлення волі. Слідство проситиме суд обрати чиновникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 100 млн грн застави.

Нагадаємо, що ДБР завершило досудове розслідування у справі 54-річного львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який був одним із найбільших постачальників Міністерства оборони. За інформацією ДБР, Ігор Гринкевич разом із сином Романом та ще трьома спільниками постачали Міноборони неякісний одяг. Також Ігор Гринкевич намагався підкупити ДБР за за 500 тис. доларів.