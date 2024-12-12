Під час повномасштабного вторгнення начальник одного з територіальних сервісних центрів МВС України придбав елітні апартаменти в Грузії вартістю до 82 тис. доларів. Також його викрили на схемі з перепродажем автомобілів. Про це в четвер, 12 грудня, повідомили пресслужби НАЗК та АРМА.

Правоохоронці не називають імені посадовця, утім, за даними hromadske та «РБК-Україна», ідеться про співробітника сервісного центру на Вінниччині – Юрія Негая.

Агентство з розшуку та менеджменту активів встановило, що в березні 2022 року посадовець став власником п'яти елітних апартаментів у курортних містах Грузії – Батумі та Бакуріані.

«Загальна площа об'єктів нерухомості становить від 37 до 87 м2, а їхня вартість – від 30 до 82 тис. доларів. Сумарна вартість цих придбань перевищує 7,19 млн грн», – ідеться в повідомленні.

За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, посадовець з 2021 по 2023 роки реалізував схему з перепродажу автомобілів через підставних людей. Начальник територіального сервісного центру купив низку автомобілів за заниженою вартістю, а продав їх значно дорожче.

Загалом витрати посадовця та його родини на придбання рухомого та нерухомого майна сягають майже 20 млн грн. При цьому НАЗК не виявило законних доходів для таких покупок.

Матеріали щодо начальника сервісного центру МВС направили до Офісу генерального прокурора для подальшого внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 368-5 КК України (незаконне збагачення). АРМА очікує на подальший арешт цих активів, передачу їх в управління та продаж за кордоном.

Нагадаємо, на початку грудня Міністерство внутрішніх справ анонсувало перевірки у всіх відокремлених структурних підрозділах Головного сервісного центру. Рішення ухвалили після розслідування журналістів проєкту Bihus.Info щодо роботи найбільшого сервісного центру МВС, розташованого у Києві на вул. Перемоги, 20.

Журналісти розповіли, що сервісний центр працює неефективно: людям доводиться ночувати під будівлею, щоб отримати талон на практичний іспит з водіння. Зазначалось, що система видачі електронних талонів працює некоректно, водночас ці талони перехоплюють хакери та потім перепродають.

Окрім того, співробітники цього сервісного центру користуються автомобілями, що коштують кілька десятків тисяч доларів та проживають в елітних житлових комплексах, а також мають земельні ділянки. Часто це майно не фігурує у деклараціях співробітників сервісного центру та записано на близьких родичів чи співмешканців.