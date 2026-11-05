Сергія Дуку затримали у селі Рославичі 4 листопада

Котедж у селі Рославичі на Київщині, де детективи Національного антикорупційного бюро проводили обшук і затримали першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуку, належить Олесі Старостіній. Її чоловік Дмитро є бізнес-партнером Аліка Мустафаєва, який після початку повномасштабного вторгнення відвідував окупований Крим. Мустафаєв також є рідним братом дружини Дуки. Про це у середу, 4 листопадо, повідомило «Слідство.Інфо».

Котеджне містечко «Рославичі», на території якого розташований будинок, має власний мінімаркет, басейн, спортивні майданчики для мініфутболу та баскетболу, фітнес-зону, тенісний корт і дитячі майданчики. За інформацією на сайті містечка, вартість будинків тут становить від 190 тис. до 342 тис. доларів.

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Будинок на вулиці Георгіївській, звідки спецпризначенці НАБУ вивели Сергія Дуку, оформлений не на самого посадовця. Згідно з даними реєстру, його власницею є Олеся Старостіна, уродженка Нової Каховки на Херсонщині. Вона придбала нерухомість у квітні 2021 року.

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Фото «Слідства.Інфо», котеджі у селі Рославичі на Київщині

Чоловік власниці котеджу Дмитро Старостін є бізнес-партнером Аліка Мустафаєва в одеській компанії «Едельвейс-Юа», яка займається вирощуванням ягід і горіхів. Мустафаєв – рідний брат дружини Сергія Дуки Інесси, яка до шлюбу мала прізвище Мустафаєва.

Журналісти також звернули увагу, що в деяких користувачів номер телефону Олесі Старостіної збережений під ім’ям «Олеся Инессы». Це може додатково вказувати на зв’язок родини Старостіних із дружиною посадовця СБУ.

За інформацією зі злитих російських баз даних, Алік Мустафаєв після початку повномасштабної війни відвідував Армянськ в окупованому Криму та придбав номер телефону російського оператора. Крім того, у цих базах зазначено, що у 2009 році він отримав паспорт РФ. Офіційно підтвердити цю інформацію журналістам не вдалося.

Олеся та Дмитро Старостіни відмовилися спілкуватися з журналістами «Слідства.Інфо» – після запитань вони переривали телефонні розмови. Зв’язатися з Аліком Мустафаєвим також не вдалося. Водночас, за даними Центру протидії корупції, батьки дружини Сергія Дуки – Людмила та Тажидин Мустафаєви – у 2022 році отримали російські паспорти.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ і САП повідомили про обшуки в Рославичах у межах операції «Карфаген». За даними антикорупційних органів, правоохоронці викрили злочинну групу, яка контролювала 52 шахрайські кол-центри та займалася незаконним обігом наркотиків.

НАБУ оприлюднило відео з матеріалами операції. На записах фігурує посадовець СБУ під кодовим ім’ям «Акім». За інформацією «Слідства.Інфо», йдеться саме про Сергія Дуку. У СБУ заявили, що слідчі дії відбуваються в межах кількох кримінальних проваджень на підставі відповідних ухвал суду.