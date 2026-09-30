Жителі громади роками перераховували гроші за послуги на рахунок благодійної організації

Правоохоронці викрили начальника відділу Обертинської селищної ради, який організував схему привласнення грошей за вивезення сміття та допустив забруднення комунальних земель.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у середу, 30 вересня, використовуючи службове становище, посадовець організував систематичний збір і транспортування твердих побутових відходів від жителів громади спецтранспортом комунального підприємства.

Проте оплату за ці послуги він спрямовував не до місцевого бюджету, а на рахунок підконтрольної благодійної організації. Для прикриття афери із мешканцями не укладали офіційні договори – їм лише надавали реквізити для перерахунку грошей.

Відтак жителі громади протягом 4 років перераховували гроші за послуги на рахунок благодійної організації, хоча всі роботи зі збирання та транспортування твердих побутових відходів виконували працівники селищної ради. У результаті з травня 2022 по червень 2026 року благодійна організація незаконно отримала понад 152 тис. грн за послуги, які фактично не надавала.

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«Благодійну організацію зареєстрували у травні 2022 року. Її засновником є вчитель місцевої школи, який не знав про використання організації у злочинній схемі. Статутні документи вилучили під час обшуків у приміщенні селищної ради», – розповіли у прокуратурі.

Правоохоронці додали, що відходи роками вивозили на несанкціоноване сміттєзвалище, яке облаштували на комунальних землях громади. Зловживання чиновника призвели до забруднення двох ділянок загальною площею понад 23 га та завдало збитків на понад 1 млн грн.

У прокуратурі вказують, що схему організував 60-річний начальник відділу комунальної власності, містобудування та архітектури, ЖКГ і благоустрою. Відділ з такою назвою діє в Обертинській селищній раді, ним керує Василь Півторак.

Посадовцю оголосили підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 1 ст. 239 КК України (забруднення земель речовинами, шкідливими для довкілля).

Санкції статей передбачають до 6 років позбавлення волі. Прокурори просять суд відправити підозрюваного під цілодобовий домашній арешт та відсторонити від посади. Паралельно перевірять причетність до схеми інших посадовців селищної ради.