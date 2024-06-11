Посадовцям загрожує до п’яти років позбавлення волі

Начальнику одного із підрозділів ДСНС України та начальнику відділу цього підрозділу оголосили про підозру у закупівлі комп’ютерного обладнання за завищеними цінами. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у вівторок, 11 червня.

Як встановили слідчі, у жовтні 2022 року підрозділ ДСНС оголосив тендер на 2050 персональних комп’ютерів на понад 44 млн грн. На участь в аукціоні зі закупівлі подалось лише одне підприємство.

«Посадові особи ДСНС не дослідили ринкову вартість комп’ютерної техніки та оголосили переможцем підприємство, яке продавало комп’ютери на 30% вище ринкової вартості», – ідеться у повідомленні.

Експертиза підтвердила, що проведення закупівлі комп’ютерного обладнання за завищеними цінами спричинило збитків на суму понад 14 млн грн.

Посадовцям ДСНС уже повідомили про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років. Також правоохоронці перевіряють причетність інших людей до кримінального правопорушення.