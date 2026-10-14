Жінка працювала керівником пересувного відділення АТ «Укрпошта»

Кременецький районний суд засудив до 5 років позбавлення волі керівницю пересувного відділення «Укрпошти» за привласнення 619 тис. грн пенсій, переказів та інших соціальних виплат. Про це повідомили в телеграм-каналі прокуратури Тернопільської області.

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Як йдеться у вироку Кременецького районного суду від 7 жовтня, обвинувачена Олена Голуб з квітня 2024 року призначена на посаду керівниці пересувного відділення поштового зв’язку АТ «Укрпошта». Вперше поштарка привласнила чужі гроші у період з 25 по 30 жовтня 2025 року. У Кременці вона отримала для доставки перекази жителям громади на суму понад 10 тис. грн від агрофірми ТОВ «Шумськ-Агро». Але гроші не віддала мешканцям, а використала у своїх інтересах. Після цього кілька разів ще привласнювала невеликі суми соціальних виплат та пенсій.

Найбільшу крадіжку обвинувачена скоїла у грудні 2025 року. Тоді вона отримала 569 тис. грн. Ці гроші мала виплатити як пенсії, соціальні допомоги, поштові перекази для жителів громади. Однак жінка використала їх на власні потреби. Загалом за період з 25 жовтня по 31 грудні 2025 року керівниця відділення привласнила 619 тис. грн.

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У судовому засіданні обвинувачена визнала свою вину повністю, розкаялася та просила її суворо не карати. Вона пояснила, що працювала на посаді начальниці і розуміла, що привласнює чужі гроші, але хотіла їх в майбутньому повернути, однак не зробила цього.

АТ «Укрпошта» заявила проти обвинуваченої також цивільний позов на 619 тис. грн. За даними прокуратури, жінка вже відшкодувала 29 тис. грн під час слідства.

Суддя призначив їй покарання – 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-управлінськими та адміністративно-господарськими функціями, терміном на 2 роки. Окрім того, обвинувачена має повністю відшкодувати завдані збитки.