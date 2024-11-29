Якщо перший зимовий місяць теплий і без стабільних морозів, то це ідеальний час для пересадження хвойних

Зазвичай, садівники відпочивають у грудні, оскільки погода часто не сприяє садовим роботам. Але, якщо перший зимовий місяць теплий і без стабільних морозів, то це ідеальний час для пересадження хвойних, включно з дорослими рослинами. Взагалі, можна висаджувати багаторічні рослини в грудні, доки земля не замерзла, включаючи троянди. Також можливо посіяти овочі на зиму, якщо погодні умови дозволяють працювати з ґрунтом. Які найбільш сприятливі для цього дні будуть у грудні, пише «Зелена садиба».

Посівний календар на грудень 2024 року

Сприятливими днями для посіву/посадки овочевих культур у грудні будуть – 3-4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 23-29 грудня. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин –1, 2, 5-7, 15, 30, 31 грудня.

Коренеплоди:

редис – 16, 17, 23-27.

Цибулеві:

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 3, 4, 8-14;

часник – 23-29.

Зелень та трави:

салати, шпинат – 3, 4, 8-13;

рукола, крес, листова гірчиця – 10, 11, 25-27;

кріп, петрушка, кінза – 3, 4, 8-13;

базилік, материнка, розмарин, інші пряні трави – 10, 11;

лікарські та чайні культури – 10, 11;

мікрозелень – 8-11, 16, 17.

Декоративні рослини:

однорічники – 16, 17, 20-24;

цибулинні та бульбові – 3, 4, 8, 9, 12-14, 20-22, 25-27;

хвойні – 20-22;

крупноміри – 1, 18, 19.

Найкращі дні для садових робіт у грудні 2024