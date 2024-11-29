Посівний календар на грудень 2024: що садити та робити на городі і в саду взимку
Зазвичай, садівники відпочивають у грудні, оскільки погода часто не сприяє садовим роботам. Але, якщо перший зимовий місяць теплий і без стабільних морозів, то це ідеальний час для пересадження хвойних, включно з дорослими рослинами. Взагалі, можна висаджувати багаторічні рослини в грудні, доки земля не замерзла, включаючи троянди. Також можливо посіяти овочі на зиму, якщо погодні умови дозволяють працювати з ґрунтом. Які найбільш сприятливі для цього дні будуть у грудні, пише «Зелена садиба».
Посівний календар на грудень 2024 року
Сприятливими днями для посіву/посадки овочевих культур у грудні будуть – 3-4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 23-29 грудня. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин –1, 2, 5-7, 15, 30, 31 грудня.
Коренеплоди:
- редис – 16, 17, 23-27.
Цибулеві:
- цибуля на зелень, шніт-цибуля – 3, 4, 8-14;
- часник – 23-29.
Зелень та трави:
- салати, шпинат – 3, 4, 8-13;
- рукола, крес, листова гірчиця – 10, 11, 25-27;
- кріп, петрушка, кінза – 3, 4, 8-13;
- базилік, материнка, розмарин, інші пряні трави – 10, 11;
- лікарські та чайні культури – 10, 11;
- мікрозелень – 8-11, 16, 17.
Декоративні рослини:
- однорічники – 16, 17, 20-24;
- цибулинні та бульбові – 3, 4, 8, 9, 12-14, 20-22, 25-27;
- хвойні – 20-22;
- крупноміри – 1, 18, 19.
Найкращі дні для садових робіт у грудні 2024
- обробка грунту у теплиці та саду, заготівля субстратів – 15, 31;
- пророщування та стратифікація насіння – 3, 4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 23-27, 30;
- поливи – 3, 4, 8, 9, 12, 13, 15-17;
- підживлення органічними добривами – 16, 17, 25-27, 30;
- підживлення мінеральними добривами – 3, 4, 8, 9, 12, 13;
- прищіпка пагонів – 1, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 31;
- обрізка, омолодження, формування – 1, 25-29, 31;
- боротьба зі шкідниками та хворобами – 1, 14, 18, 22, 31;
- профілактичні обробки – 14, 20-22, 28, 29;
- заготівля живців – 3, 4, 8, 9, 12, 13;
- щеплення та окулювання – 1, 3, 4, 8, 9, 16, 17, 31;
- перевірка укриттів – 1, 2, 14, 15, 28, 29;
- снігозатримання – 5-7, 17-19;
- обробка, ремонт, розбір теплиць та парників – 1, 8, 9, 15, 18, 19, 31;
- прибирання, ремонт, підготовка до зими – 1, 2, 5-7, 15, 18-31;
- захист саду та сховищ від гризунів – 14, 15, 20-22;
- корчування – 24-26;
- засолювання та квашення – 2-4, 10-13;
- підготовка та обробка овочесховищ, закладка врожаю на зберігання – 1, 3, 4, 18, 19, 28-31.