У другій половині липня особливої уваги потребують томати

Остання декада липня – вдалий час для повторних посівів, догляду за овочевими культурами та збирання врожаю. Упродовж цього тижня Місяць перебуватиме у фазі зростання, тому багато городників присвячують цей період висіванню зелені, підживленню рослин і підготовці звільнених грядок до нових посадок. Ua.news пише, які роботи рекомендовано зробити до кінця місяця.

20–21 липня

У ці дні можна проводити повторні посіви культур, які встигають дати врожай до осінніх холодів.

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Рекомендується висівати шпинат, кріп, петрушку, руколу, листові салати та іншу зелень. Якщо обрати сорти редиски, стійкі до стрілкування, її також можна висіяти для осіннього врожаю. Вдалим буде висаджування багаторічних декоративних рослин.

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Цей період підходить для вкорінення вусів полуниці, формування декоративних кущів та зрізування квітів для букетів.

22–24 липня

У цей час рекомендують приділити увагу рослинам, які потребують гарного розвитку кореневої системи.

Можна висівати сидерати на грядках після ранньої картоплі, цибулі або часнику. Також сприятливим буде повторний посів пекінської капусти, спаржевої квасолі та ранніх сортів огірків для вирощування в теплиці.

У ці дні варто проводити поливи та підживлення органічними або мінеральними добривами. А ось обрізування пагонів і пасинкування краще перенести на інший час, щоб зменшити ризик проникнення інфекцій через свіжі зрізи.

25–26 липня

Цей період не вважається найкращим для активних посадок, зате добре підходить для догляду за ділянкою та збирання врожаю.

За потреби можна посіяти шпинат або цибулю на перо для отримання молодої зелені. Також дозволяється висаджувати виткі та ампельні декоративні рослини.

Ці дні особливо вдалі для збирання томатів, перцю, огірків, кабачків, ягід та інших плодів, призначених для тривалого зберігання або консервування. Також рекомендується проводити прополювання, розпушування ґрунту та обробку рослин від хвороб і шкідників.

Які роботи не варто відкладати наприкінці липня

У другій половині липня особливої уваги потребують томати. Регулярно видаляйте пасинки та, за потреби, прищипуйте верхівки високорослих сортів, щоб рослини спрямували поживні речовини на дозрівання плодів.

Поливайте овочі лише вранці або ввечері теплою відстояною водою, виливаючи її безпосередньо під корінь. Це допоможе зменшити випаровування вологи та уникнути опіків листя.