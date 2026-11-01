Поки земля не промерзла: що ще можна посадити в листопаді 2026 року
Листопад – останній місяць осені, коли сад і город поступово засинають до весни. Однак садово-городній сезон ще не завершився: поки ґрунт не промерз, можна посадити озимий часник, провести підзимові посіви моркви, петрушки та зелені, висадити деякі дерева й кущі, посіяти холодостійкі сидерати. Водночас під час посадки та посіву важливо враховувати не лише сприятливі дні, а й температуру, вологість ґрунту та погоду. Про найкращі дні для робіт на городі у цьому місяці пише «Зелена садиба».
Посівний календар на листопад 2026 року
У листопаді 2026 року сприятливими для посіву та посадки овочевих культур вважаються такі дні: 6, 7, 11–14, 18, 19, 22, 23, 27, 28 листопада. Водночас 8–10, 15–17, 24 листопада належать до несприятливих періодів, коли не рекомендується проводити посіви, посадку та пересаджувати рослини.
Коренеплоди:
- морква, буряк – 6, 7;
- редис – 6, 7, 13, 14, 18–23, 27, 28;
- петрушка на корінь – 6, 7.
Цибулеві:Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- цибуля ріпчаста – 6, 7;
- цибуля на зелень, шніт-цибуля – 6, 7, 11–14, 18–23, 27, 28;
- часник – 6, 7, 11–14, 22, 23;
- декоративні та інші їстівні види цибулі – 6, 7, 11–14, 18–23, 27, 28.
Овочі та культури для зберігання:
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 13, 14, 22, 23, 27, 28;
- міцелій – 13, 14, 22, 23, 27, 28.
Зелень та трави:
- салати, шпинат – 6, 7, 11–14, 18–23, 27, 28;
- рукола, крес-салат – 6, 7, 11–14, 20–23, 27, 28;
- щавель – 6, 7, 11, 12, 22, 23, 27, 28;
- кріп, петрушка, кінза та селера на листя – 6, 7, 11–14, 18–23, 27, 28;
- материнка, розмарин та інші пряні трави – 6, 7, 11–14, 22, 23, 27, 28;
- лікарські та чайні культури – 3–7, 22, 23, 27, 28;
- мікрозелень – 6, 7, 11–14, 18–23, 27, 28.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 13, 14, 22, 23, 25–28;
- яблуня – 11–14, 22, 23;
- груша, айва – 6, 7, 13, 14, 22, 23;
- абрикос, вишня, слива, персик – 6, 7, 11–14, 22, 23;
- черешня – 1, 2, 22, 23, 29, 30;
- волоський горіх, фундук – 22, 23;
- калина, шипшина, горобина – 11, 12, 22, 23, 27, 28;
- обліпиха – 11, 12, 22, 23, 27, 28;
- глід – 22, 23;
- малина, ожина – 22, 23, 25–28;
- смородина – 1, 2, 13, 14, 20–23, 27–30;
- аґрус – 13, 14, 22, 23, 27, 28;
- виноград – 11–14.
Декоративні рослини:
- однорічники – 3–7, 13, 14, 22, 23, 27, 28;
- цибулинні та бульбові – 3–5, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 25, 26;
- трав’янисті багаторічники – 3–7, 22, 23, 27, 28;
- хвойні – 3–5, 11, 12;
- живі огорожі – 1, 2, 11, 12, 29, 30;
- чагарники та дерева – 1–7, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 27, 28;
- ліани – 3–5, 11, 12, 25, 26;
- сидерати – 6, 7, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 27, 28;
- крупноміри – 1, 2, 8–12, 27–30.