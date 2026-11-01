У листопаді ще тривають роботи в саду та на городі

Листопад – останній місяць осені, коли сад і город поступово засинають до весни. Однак садово-городній сезон ще не завершився: поки ґрунт не промерз, можна посадити озимий часник, провести підзимові посіви моркви, петрушки та зелені, висадити деякі дерева й кущі, посіяти холодостійкі сидерати. Водночас під час посадки та посіву важливо враховувати не лише сприятливі дні, а й температуру, вологість ґрунту та погоду. Про найкращі дні для робіт на городі у цьому місяці пише «Зелена садиба».

Посівний календар на листопад 2026 року

У листопаді 2026 року сприятливими для посіву та посадки овочевих культур вважаються такі дні: 6, 7, 11–14, 18, 19, 22, 23, 27, 28 листопада. Водночас 8–10, 15–17, 24 листопада належать до несприятливих періодів, коли не рекомендується проводити посіви, посадку та пересаджувати рослини.

Коренеплоди:

морква, буряк – 6, 7;

редис – 6, 7, 13, 14, 18–23, 27, 28;

петрушка на корінь – 6, 7.

Цибулеві:

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цибуля ріпчаста – 6, 7;

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 6, 7, 11–14, 18–23, 27, 28;

часник – 6, 7, 11–14, 22, 23;

декоративні та інші їстівні види цибулі – 6, 7, 11–14, 18–23, 27, 28.

Овочі та культури для зберігання:

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 13, 14, 22, 23, 27, 28;

міцелій – 13, 14, 22, 23, 27, 28.

Зелень та трави:

салати, шпинат – 6, 7, 11–14, 18–23, 27, 28;

рукола, крес-салат – 6, 7, 11–14, 20–23, 27, 28;

щавель – 6, 7, 11, 12, 22, 23, 27, 28;

кріп, петрушка, кінза та селера на листя – 6, 7, 11–14, 18–23, 27, 28;

материнка, розмарин та інші пряні трави – 6, 7, 11–14, 22, 23, 27, 28;

лікарські та чайні культури – 3–7, 22, 23, 27, 28;

мікрозелень – 6, 7, 11–14, 18–23, 27, 28.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 13, 14, 22, 23, 25–28;

яблуня – 11–14, 22, 23;

груша, айва – 6, 7, 13, 14, 22, 23;

абрикос, вишня, слива, персик – 6, 7, 11–14, 22, 23;

черешня – 1, 2, 22, 23, 29, 30;

волоський горіх, фундук – 22, 23;

калина, шипшина, горобина – 11, 12, 22, 23, 27, 28;

обліпиха – 11, 12, 22, 23, 27, 28;

глід – 22, 23;

малина, ожина – 22, 23, 25–28;

смородина – 1, 2, 13, 14, 20–23, 27–30;

аґрус – 13, 14, 22, 23, 27, 28;

виноград – 11–14.

Декоративні рослини: