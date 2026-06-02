Початок літа є одним із найважливіших періодів для городників. Саме в цей час більшість культур активно розвивається, нарощує кореневу систему та потребує належного догляду. Від своєчасного поливу, підживлення та захисту від шкідників багато в чому залежить майбутній урожай. Про сприятливі дні для робіт у цей період пише «Інформатор».

Перший тиждень червня принесе як сприятливі, так і менш вдалі дні для роботи на ділянці. Тому варто правильно розподілити навантаження та приділити увагу тим роботам, які найбільше відповідають потребам рослин.

2 червня: один із найкращих днів для посадок

Цей день вважається особливо вдалим для висаджування розсади на постійне місце. Добре приживатимуться томати, перець, баклажани та інші теплолюбні культури.

Після пересаджування рослини бажано полити та на кілька днів захистити від прямого сонця. Також корисним буде внесення добрив, які допоможуть культурам швидше адаптуватися та зміцнити кореневу систему.

3 червня: полив і підживлення

На початку літа температура повітря поступово зростає, тому рослини починають активніше споживати вологу. Саме тому третій день червня добре підходить для рясного поливу.

Після зволоження ґрунту варто замульчувати грядки скошеною травою, соломою або іншим органічним матеріалом. Це допоможе довше зберігати вологу та зменшить кількість бур'янів.

4 червня: сприятливий день для огірків

Якщо огірки ще не висіяні у відкритий ґрунт, початок червня стане чудовим моментом для цього. Земля вже достатньо прогріта для швидкого проростання насіння.

Крім того, корисно замульчувати вже наявні посадки огірків. Такий захід захищає кореневу систему від перегрівання та допомагає підтримувати стабільну вологість ґрунту.

5 червня: увага до захисту рослин

Цей день краще не використовувати для нових посадок або підживлення. Натомість варто перевірити стан культур і вчасно вжити заходів проти шкідників.

Особливу увагу слід приділити картоплі. Саме на початку літа на ній часто з'являються колорадські жуки та їхні личинки, які здатні швидко пошкодити листя.

6 червня: час для догляду за садом

День добре підходить для санітарних робіт. Можна обробляти плодові дерева від поширених грибкових захворювань, прополювати грядки та проріджувати загущені посіви.

Також корисно підгорнути картоплю, що сприятиме утворенню більшої кількості бульб. Якщо достигли ранні культури, можна розпочати збирання врожаю та підготовку запасів на зиму.

7 червня: повернення сприятливого періоду

Наприкінці тижня знову настає хороший час для більшості городніх робіт. Можна сіяти овочі, висаджувати розсаду та пересаджувати рослини на нове місце.

Також рекомендується проводити поливи та підживлення. У цей період культури активно розвиваються та краще засвоюють поживні речовини.