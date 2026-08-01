У серпні 2026 року найкращими для посіву та посадки більшості культур вважаються 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16–25, 29 серпня

У серпні городній сезон не завершується, а переходить у новий етап. Після збирання ранніх культур звільняються грядки, які можна використати для повторних посівів зелені, редиски, редьки, салатів, шпинату, сидератів, а також для посадки полуниці. Про найбільш сприятливі дні для роботи у серпні пише «Зелена садиба»

Посівний календар на серпень 2026

У серпні 2026 року найкращими для посіву та посадки більшості культур вважаються такі дні: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16–25, 29 серпня. Водночас 11–13 та 26–28 серпня належать до несприятливих періодів, коли не рекомендується проводити посіви, пересаджувати чи висаджувати рослини.

Коренеплоди:

редис, редька – 1–6, 9, 10, 16–20, 23–25, 29–31;

картопля – 5, 6;

морква, буряк – 5, 6.

Цибулеві:

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цибуля на зелень – 1–4, 9, 10, 16–20, 23–25, 29–31;

часник – 5, 6, 16–25;

декоративно-їстівні цибулі – 1–6, 9, 10, 16–20, 23–25, 29–31.

Овочі:

перець декоративний та гострий – 5, 6, 9, 10, 16–20, 23–25;

огірки – 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16–20, 23–25, 29;

рання капуста, кейл – 1–6, 9, 10, 16, 17, 23–25, 29–31;

кабачки, патисони, гарбуз-сквош – 1–6, 9, 10, 16, 17, 23–25, 29–31;

спаржа – 5, 6, 14, 15, 23–25;

стручкові (квасоля, горох) – 5–8, 16, 17, 23–25;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 9, 10, 16–20, 23–25;

міцелій – 5, 6, 9, 10, 18–20, 23–25.

Зелень та трави:

салати, цикорій – 1–6, 9, 10, 16–25, 29–31;

шпинат – 3–6, 9, 10, 16–25, 30, 31;

рукола, крес, листова гірчиця – 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16–25, 29;

мангольд, щавель – 5, 6, 9, 10, 16–22;

кріп, петрушка, кінза – 1–6, 9, 10, 16–25, 29–31;

базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 5, 6, 9, 10, 16–25;

лікарські та чайні культури – 5, 6, 9, 10, 14–17;

мікрозелень – 1–6, 9, 10, 16–25, 29–31.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 5–10, 18–20, 23–25;

фундук – 5, 6;

калина, шипшина, горобина – 5, 6, 9, 10, 18–20, 23–25;

обліпиха – 5, 6, 9, 10, 21, 22;

глід – 5, 6, 18–20;

смородина – 3–10, 18–20, 23–25, 30, 31;

малина, ожина – 5–10, 18–20;

аґрус – 5, 6, 9, 10, 18–20, 23–25;

виноград – 18–25.

Декоративні рослини: