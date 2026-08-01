Останній шанс на урожай: що і коли сіяти у серпні 2026 року за місячним календарем
У серпні городній сезон не завершується, а переходить у новий етап. Після збирання ранніх культур звільняються грядки, які можна використати для повторних посівів зелені, редиски, редьки, салатів, шпинату, сидератів, а також для посадки полуниці. Про найбільш сприятливі дні для роботи у серпні пише «Зелена садиба»
Посівний календар на серпень 2026
У серпні 2026 року найкращими для посіву та посадки більшості культур вважаються такі дні: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16–25, 29 серпня. Водночас 11–13 та 26–28 серпня належать до несприятливих періодів, коли не рекомендується проводити посіви, пересаджувати чи висаджувати рослини.
Коренеплоди:
- редис, редька – 1–6, 9, 10, 16–20, 23–25, 29–31;
- картопля – 5, 6;
- морква, буряк – 5, 6.
Цибулеві:Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- цибуля на зелень – 1–4, 9, 10, 16–20, 23–25, 29–31;
- часник – 5, 6, 16–25;
- декоративно-їстівні цибулі – 1–6, 9, 10, 16–20, 23–25, 29–31.
Овочі:
- перець декоративний та гострий – 5, 6, 9, 10, 16–20, 23–25;
- огірки – 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16–20, 23–25, 29;
- рання капуста, кейл – 1–6, 9, 10, 16, 17, 23–25, 29–31;
- кабачки, патисони, гарбуз-сквош – 1–6, 9, 10, 16, 17, 23–25, 29–31;
- спаржа – 5, 6, 14, 15, 23–25;
- стручкові (квасоля, горох) – 5–8, 16, 17, 23–25;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 9, 10, 16–20, 23–25;
- міцелій – 5, 6, 9, 10, 18–20, 23–25.
Зелень та трави:
- салати, цикорій – 1–6, 9, 10, 16–25, 29–31;
- шпинат – 3–6, 9, 10, 16–25, 30, 31;
- рукола, крес, листова гірчиця – 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16–25, 29;
- мангольд, щавель – 5, 6, 9, 10, 16–22;
- кріп, петрушка, кінза – 1–6, 9, 10, 16–25, 29–31;
- базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 5, 6, 9, 10, 16–25;
- лікарські та чайні культури – 5, 6, 9, 10, 14–17;
- мікрозелень – 1–6, 9, 10, 16–25, 29–31.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 5–10, 18–20, 23–25;
- фундук – 5, 6;
- калина, шипшина, горобина – 5, 6, 9, 10, 18–20, 23–25;
- обліпиха – 5, 6, 9, 10, 21, 22;
- глід – 5, 6, 18–20;
- смородина – 3–10, 18–20, 23–25, 30, 31;
- малина, ожина – 5–10, 18–20;
- аґрус – 5, 6, 9, 10, 18–20, 23–25;
- виноград – 18–25.
Декоративні рослини:
- однорічники – 5, 6, 9, 10, 14–17, 23–25;
- цибулинні та бульбові – 1, 2, 5–8, 14, 15, 18–20, 23–25, 29;
- трав'янисті багаторічники – 5, 6, 9, 10, 14–17;
- хвойні – 14, 15, 21, 22;
- живі огорожі – 21, 22;
- чагарники та дерева – 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14–17, 23–25, 29;
- ліани – 7, 8, 14, 15, 21, 22;
- газон та ґрунтопокривні рослини – 3, 4, 9, 10, 14–17, 21, 22, 30, 31;
- сидерати – 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16–20, 23–25, 29.