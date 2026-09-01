Це ще не завершення сезону: посівний календар на вересень 2026 року
У цей період ще можна сіяти редис, салати, шпинат, руколу, кріп, петрушку, мікрозелень і сидерати
Вересень ще не означає завершення городнього сезону. У цей період ще можна сіяти редис, салати, шпинат, руколу, кріп, петрушку, мікрозелень і сидерати, а також висаджувати полуницю, ягідні кущі, плодові дерева, декоративні рослини та цибулинні. Про сприятливі дні для роботи у вересні пише «Зелена садиба»
Посівний календар на вересень 2026
У вересні 2026 року сприятливими для посіву та посадки більшості культур вважаються такі дні: 1–3, 6, 7, 13–21, 24, 25, 29, 30 вересня. Водночас 10–12, 22, 23 вересня належать до несприятливих періодів, коли не рекомендується проводити посіви, посадку та пересаджувати рослини.
Коренеплоди:
- редис – 1–3, 6, 7, 13–16, 19–21, 24, 25, 27–30;
Цибулеві:Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- цибуля на ріпку – 1–3, 29, 30;
- часник – 1–3, 13–21, 29, 30;
- цибуля на зелень, шніт-цибуля – 6, 7, 13–21, 24, 25, 27, 28.
Овочі:
- огірки – 1–3, 6, 7, 14–16, 19–21, 24, 25, 29, 30;
- рання капуста, кейл – 1–3, 6, 7, 13, 19–25, 27–30;
- кабачки – 1–3, 6, 7, 13, 19–25, 27–30;
- спаржа – 1–3, 8, 9, 19–21;
- стручкові (квасоля, горох) – 1–5, 13, 19–21, 29, 30;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 6, 7, 13–16, 19–21;
- міцелій – 1–3, 6, 7, 14–16, 19–21.
Зелень та трави:
- салати – 1–3, 6, 7, 13–21, 24, 25, 27–30;
- шпинат – 1–3, 6, 7, 13–21, 27–30;
- рукола, крес, листова гірчиця – 1–3, 6, 7, 13–21, 24, 25, 29, 30;
- мангольд, щавель – 1–3, 6, 7, 13–19, 29, 30;
- кріп, петрушка, кінза – 1–3, 6, 7, 13–21, 24, 25, 27–30;
- базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 1–3, 6, 7, 13–21, 29, 30;
- лікарські та чайні культури – 1–3, 6, 7, 13, 29, 30;
- мікрозелень – 1–3, 6, 7, 13–21, 24, 25, 27–30.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 1–7, 14–16, 19–21, 29, 30;
- яблуня – 1–3, 17–21, 29, 30;
- груша, айва – 1–3, 13–16, 19–21, 29, 30;
- абрикос, вишня, слива, персик – 1–3, 13–21, 29, 30;
- черешня – 1–3, 8, 9, 29, 30;
- волоський горіх, фундук – 1–3, 29, 30;
- калина, шипшина, горобина – 1–3, 6, 7, 14–18, 29, 30;
- обліпиха – 1–3, 6, 7, 17, 18, 29, 30;
- глід – 1–3, 14–16, 29, 30;
- малина, ожина – 1–3, 6, 7, 14–16, 19–21, 29, 30;
- смородина – 1–3, 6–9, 14–16, 19–21, 27–30;
- аґрус – 1–3, 6, 7, 14–16, 19–21, 29, 30;
- виноград – 14–21.
Декоративні рослини:
- однорічники – 1–3, 6, 7, 13, 19–21, 29, 30;
- цибулинні та бульбові – 1–5, 14–16, 19–21, 24, 25, 29, 30;
- трав'янисті багаторічники – 1–3, 6, 7, 13, 29, 30;
- хвойні – 17, 18;
- живі огорожі – 8, 9, 17, 18;
- чагарники та дерева – 1–3, 6–9, 13, 19–21, 24, 25, 29, 30;
- ліани – 4, 5, 17, 18;
- газони та ґрунтопокривні рослини – 6, 7, 13, 17, 18, 27, 28;
- сидерати – 1–3, 6, 7, 13–16, 19–21, 24, 25, 29, 30.
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