У цей період ще можна сіяти редис, салати, шпинат, руколу, кріп, петрушку, мікрозелень і сидерати

Вересень ще не означає завершення городнього сезону. У цей період ще можна сіяти редис, салати, шпинат, руколу, кріп, петрушку, мікрозелень і сидерати, а також висаджувати полуницю, ягідні кущі, плодові дерева, декоративні рослини та цибулинні. Про сприятливі дні для роботи у вересні пише «Зелена садиба»

Посівний календар на вересень 2026

У вересні 2026 року сприятливими для посіву та посадки більшості культур вважаються такі дні: 1–3, 6, 7, 13–21, 24, 25, 29, 30 вересня. Водночас 10–12, 22, 23 вересня належать до несприятливих періодів, коли не рекомендується проводити посіви, посадку та пересаджувати рослини.

Коренеплоди:

редис – 1–3, 6, 7, 13–16, 19–21, 24, 25, 27–30;

Цибулеві:

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

цибуля на ріпку – 1–3, 29, 30;

часник – 1–3, 13–21, 29, 30;

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 6, 7, 13–21, 24, 25, 27, 28.

Овочі:

огірки – 1–3, 6, 7, 14–16, 19–21, 24, 25, 29, 30;

рання капуста, кейл – 1–3, 6, 7, 13, 19–25, 27–30;

кабачки – 1–3, 6, 7, 13, 19–25, 27–30;

спаржа – 1–3, 8, 9, 19–21;

стручкові (квасоля, горох) – 1–5, 13, 19–21, 29, 30;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 6, 7, 13–16, 19–21;

міцелій – 1–3, 6, 7, 14–16, 19–21.

Зелень та трави:

салати – 1–3, 6, 7, 13–21, 24, 25, 27–30;

шпинат – 1–3, 6, 7, 13–21, 27–30;

рукола, крес, листова гірчиця – 1–3, 6, 7, 13–21, 24, 25, 29, 30;

мангольд, щавель – 1–3, 6, 7, 13–19, 29, 30;

кріп, петрушка, кінза – 1–3, 6, 7, 13–21, 24, 25, 27–30;

базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 1–3, 6, 7, 13–21, 29, 30;

лікарські та чайні культури – 1–3, 6, 7, 13, 29, 30;

мікрозелень – 1–3, 6, 7, 13–21, 24, 25, 27–30.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 1–7, 14–16, 19–21, 29, 30;

яблуня – 1–3, 17–21, 29, 30;

груша, айва – 1–3, 13–16, 19–21, 29, 30;

абрикос, вишня, слива, персик – 1–3, 13–21, 29, 30;

черешня – 1–3, 8, 9, 29, 30;

волоський горіх, фундук – 1–3, 29, 30;

калина, шипшина, горобина – 1–3, 6, 7, 14–18, 29, 30;

обліпиха – 1–3, 6, 7, 17, 18, 29, 30;

глід – 1–3, 14–16, 29, 30;

малина, ожина – 1–3, 6, 7, 14–16, 19–21, 29, 30;

смородина – 1–3, 6–9, 14–16, 19–21, 27–30;

аґрус – 1–3, 6, 7, 14–16, 19–21, 29, 30;

виноград – 14–21.

Декоративні рослини: