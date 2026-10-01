Водночас під час посадки та посіву важливо враховувати не лише сприятливі дні, а й температуру, вологість ґрунту та погоду

Жовтень переводить сад і город в осінній режим, однак роботи на ділянці ще чимало. У цей період можна садити озимий часник і цибулю, плодові дерева, ягідні та декоративні рослини, цибулинні й багаторічники, а також сіяти сидерати, зелень та деякі культури під укриттям. Водночас під час посадки та посіву важливо враховувати не лише сприятливі дні, а й температуру, вологість ґрунту та погоду. Про найкращі дні для робіт на городі у цьому місяці пише «Зелена садиба».

Посівний календар на жовтень 2026 року

У жовтні 2026 року сприятливими для посіву та посадки овочевих культур вважаються такі дні: 3, 4, 12–18, 22, 23, 27, 30, 31 жовтня. Водночас 9–11, 19–21, 26 жовтня належать до несприятливих періодів, коли не рекомендується проводити посіви, посадку та пересаджувати рослини.

Коренеплоди:

морква – 27;

редис – 3, 4, 12–18, 22–25, 27, 30, 31;

петрушка на корінь – 27.

Цибулеві:

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цибуля ріпчаста – 27;

цибуля на зелень, шніт – 3, 4, 12–18, 22–25, 30, 31;

часник – 12–18, 27;

декоративні та інші їстівні види цибулі – 12–18, 27.

Овочі та культури для зберігання:

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 3, 4, 12, 13, 17, 18, 27, 30, 31;

міцелій – 3, 4, 12, 13, 17, 18, 27, 30, 31.

Зелень та трави:

салати, шпинат – 3, 4, 12–18, 22–25, 27, 30, 31;

рукола, крес-салат – 3, 4, 12–18, 22, 23, 27, 30, 31;

щавель – 3, 4, 12–16, 27, 30, 31;

кріп, петрушка, кінза на листя – 3, 4, 12–18, 22–25, 27, 30, 31;

материнка, розмарин та інші пряні трави – 3, 4, 12–18, 27, 30, 31;

лікарські та чайні культури – 3, 4, 7, 8, 27, 30, 31;

мікрозелень – 3, 4, 12–18, 22–25, 27, 30, 31.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 3, 4, 12, 13, 17, 18, 27–31;

яблуня – 14–18, 27;

груша, айва – 12, 13, 17, 18, 27;

абрикос, вишня, слива, персик – 12–18, 27;

черешня – 5, 6, 27;

волоський горіх, фундук – 27;

калина, шипшина, горобина – 3, 4, 12–16, 27, 30, 31;

обліпиха – 3, 4, 14–16, 27, 30, 31;

глід – 12, 13, 27;

малина, ожина – 1–4, 12, 13, 27–31;

смородина – 3–6, 12, 13, 17, 18, 24, 25, 27, 30, 31;

аґрус – 3, 4, 12, 13, 17, 18, 27, 30, 31;

виноград – 12–18.

Декоративні рослини: