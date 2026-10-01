Залишилося лише декілька днів: коли й що садити у жовтні за посівним календарем
Жовтень переводить сад і город в осінній режим, однак роботи на ділянці ще чимало. У цей період можна садити озимий часник і цибулю, плодові дерева, ягідні та декоративні рослини, цибулинні й багаторічники, а також сіяти сидерати, зелень та деякі культури під укриттям. Водночас під час посадки та посіву важливо враховувати не лише сприятливі дні, а й температуру, вологість ґрунту та погоду. Про найкращі дні для робіт на городі у цьому місяці пише «Зелена садиба».
Посівний календар на жовтень 2026 року
У жовтні 2026 року сприятливими для посіву та посадки овочевих культур вважаються такі дні: 3, 4, 12–18, 22, 23, 27, 30, 31 жовтня. Водночас 9–11, 19–21, 26 жовтня належать до несприятливих періодів, коли не рекомендується проводити посіви, посадку та пересаджувати рослини.
Коренеплоди:
- морква – 27;
- редис – 3, 4, 12–18, 22–25, 27, 30, 31;
- петрушка на корінь – 27.
Цибулеві:Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- цибуля ріпчаста – 27;
- цибуля на зелень, шніт – 3, 4, 12–18, 22–25, 30, 31;
- часник – 12–18, 27;
- декоративні та інші їстівні види цибулі – 12–18, 27.
Овочі та культури для зберігання:
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 3, 4, 12, 13, 17, 18, 27, 30, 31;
- міцелій – 3, 4, 12, 13, 17, 18, 27, 30, 31.
Зелень та трави:
- салати, шпинат – 3, 4, 12–18, 22–25, 27, 30, 31;
- рукола, крес-салат – 3, 4, 12–18, 22, 23, 27, 30, 31;
- щавель – 3, 4, 12–16, 27, 30, 31;
- кріп, петрушка, кінза на листя – 3, 4, 12–18, 22–25, 27, 30, 31;
- материнка, розмарин та інші пряні трави – 3, 4, 12–18, 27, 30, 31;
- лікарські та чайні культури – 3, 4, 7, 8, 27, 30, 31;
- мікрозелень – 3, 4, 12–18, 22–25, 27, 30, 31.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 3, 4, 12, 13, 17, 18, 27–31;
- яблуня – 14–18, 27;
- груша, айва – 12, 13, 17, 18, 27;
- абрикос, вишня, слива, персик – 12–18, 27;
- черешня – 5, 6, 27;
- волоський горіх, фундук – 27;
- калина, шипшина, горобина – 3, 4, 12–16, 27, 30, 31;
- обліпиха – 3, 4, 14–16, 27, 30, 31;
- глід – 12, 13, 27;
- малина, ожина – 1–4, 12, 13, 27–31;
- смородина – 3–6, 12, 13, 17, 18, 24, 25, 27, 30, 31;
- аґрус – 3, 4, 12, 13, 17, 18, 27, 30, 31;
- виноград – 12–18.
Декоративні рослини:
- газон, ґрунтопокривні рослини – 3, 4, 7, 8, 14–16, 24, 25, 30, 31;
- однорічники – 3, 4, 7, 8, 17, 18, 27, 30, 31;
- цибулинні та бульбові – 1, 2, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 29;
- трав’янисті багаторічники – 3, 4, 7, 8, 27, 30, 31;
- хвойні – 7, 8, 14–16;
- живі огорожі – 5, 6, 14–16;
- чагарники та дерева – 3–8, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31;
- ліани – 1, 2, 7, 8, 14–16.