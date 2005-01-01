Посол Ірану в ООН заявив, що протести в країні організовані з-за кордону

Антиурядові акції почалися в Ірані 28 грудня і тривають у кількох містах

Посол Ірану Холамалі Хошро на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що уряд Ірану має «вагомі докази» того, що протести в країні «дуже чітко організовані з-за кордону». Про це повідомляє Reuters.

Він також заявив, що Сполучені Штати зловживають повноваженнями постійного члена Ради Безпеки, закликаючи до зустрічі для обговорення протестів. «На жаль, незважаючи на стійкість деяких його членів, ця Рада дозволила собі бути неправомірно вимушеною нинішньою адміністрацією США провести нараду з питання, що виходить за рамки її мандату», - сказав посол під час засідання Радбезу ООН скликаного за ініціативою США для обговорення масових протестів в Ірані.

Як передає Інтерфакс-Україна, американський представник при ООН Ніккі Хейлі закликала членів Радбезу підтримати «заклик іранського народу» і заявила, що США стежитимуть за діями уряду Ірану. Вона наголосила, що «американців ніщо не зупинить, вони будуть проявляти свою солідарність». «Якщо основоположні принципи нашої Організації хоч щось означають, ми не будемо потурати цьому злочину, а будемо вирішувати цю ситуацію. Ми попередили іранський режим, і будемо стежити за його діями», - заявила Хейлі.

Вона також закликала уряд Ірану «припинити цензурувати голос народу і відновити доступ до Інтернету».

Нагадаємо, 5 січня, Рада безпеки ООН провела екстрене засідання щодо кризи в Ірані. Погляди членів Ради безпеки на події в Ірані розходяться. Так, постійна представниця США Ніккі Хейлі підтримала право іранців на мирні протести, заявивши, що ООН також повинна висловитися з даного питання. Між тим, Росія наполягає, що в справи Ірану втручатися не можна.

Нагадаємо, з останніх днів 2017 року в Ірані тривають масові антиурядові акції, викликані безробіттям, високою вартістю життя, корупцією і агресивною зовнішньою політикою країни. За час протестів загинули вже десятки громадян, сотні були арештовані.