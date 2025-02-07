Кизим повідомив, що йде з дипломатичної служби «виключно з особистих причин»

Посол України з особливих доручень Міністерства закордонних справ у Білорусі Ігор Кизим повідомив, що залишає дипломатичну службу. Про це йдеться у дописі на Facebook-сторінці дипломата, опублікованому в п’ятницю, 7 лютого.

«Сьогодні, виключно з особистих причин, я ухвалив рішення звільнитися з дипломатичної служби та піти на “заслужений відпочинок”. У кожної людини настає час, коли ти розумієш, що вік бере своє і ти не можеш стовідсотково віддаватися своїй роботі. А працювати по іншому я не можу та й в теперішніх умовах вважаю нечесним стосовно служби, якій я присвятив майже все своє життя», – пояснив Кизим.

63-річний дипломат переконаний, що він зможе принести користь у сферах, де знадобиться його досвід і компетенції.

Ігор Кизим зауважив, що сьогодні на сайті агентства «Укрінформ» вийшло його інтерв’ю, в якому він висловив «багато власних, можливо суперечливих, оцінок» щодо справ у Білорусі. Посол сподівається, що його погляди стануть корисними для розуміння ситуації в Білорусі та її можливого розвитку.

«Думаю, що це і певний підсумок моєї “публічної” робити на посаді, яку я залишаю», – додав він.

Що відомо про Ігоря Кизима

Ігор Кизим народився у Харкові в 1961 році. У 1987 році закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

З 1996 по 2000 рік Кизим працював при посольстві України у Франції, з 2000 по 2003 – у Нігерії. З 2007 по 2011 рік був радником посольства України в Канаді. У 2014 – 2015 роках був тимчасовим повіреним у справах України у Великій Британії.

У лютому 2017 року став послом України в Білорусі. У серпні 2020 року Україна вперше відкликала Кизима з Білорусі для консультацій, однак невдовзі повернула його. Вдруге Кизима відкликали після зустрічі білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка з окупаційними головами захоплених Росією регіонів.

22 червня 2023 року президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив посла України в Білорусі Ігоря Кизима. До того у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про визнання Білорусі державою-агресором і про розрив дипломатичних відносин з нею.