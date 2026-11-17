Катаріна Матернова вважає, що український досвід протидії корупції є вражаючим

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова назвала ключові кроки у сфері боротьби з корупцією, яких ЄС очікує від Києва на шляху до членства в об'єднанні. Водночас вона позитивно оцінила роботу українських антикорупційних органів і наголосила, що Україна має досвід, якого бракує деяким іншим країнам-кандидатам. Про це Матернова розповіла в інтерв'ю «Європейській правді», яке було опубліковане у вівторок, 17 листопада.

За словами посла, насамперед Україна має ухвалити антикорупційну стратегію та внести зміни до Кримінального процесуального кодексу. Ці рішення необхідні, щоб пришвидшити розгляд справ про корупцію.

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«Жодна з них не є привабливою, але всі вони важливі, щоб пришвидшити розгляд справ про корупцію», – зазначила Матернова.

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Ще одним завданням залишається скасування решти так званих «правок Лозового». Крім того, НАБУ та САП повинні отримати доступ до якісної незалежної експертизи, результати якої можна буде використовувати під час судового розгляду.

Посол наголосила, що антикорупційним органам не обов'язково створювати власну експертну базу. Натомість важливо забезпечити їм можливість залучати незалежних фахівців.

«Це важливе питання. Але йдеться не про те, щоб вони мали власну експертизу, а про доступ до незалежної експертизи. Але я думаю, що про це реально буде домовитися з Міністерством юстиції», – пояснила Матернова.

Як у ЄС оцінюють боротьбу з корупцією в Україні

Катаріна Матернова вважає, що український досвід протидії корупції є вражаючим. За її словами, хоча деякі країни-кандидати випереджають Україну за кількістю ухвалених законодавчих змін і виконанням проміжних критеріїв, українська система має важливу перевагу – реальні результати роботи антикорупційних інституцій.

Посол звернула увагу на досвід України у викритті корупційних злочинів, притягненні винних до відповідальності та судовому розгляді відповідних справ.

«Україна має те, чого досягти найважче. Йдеться про досвід, track record. Ви маєте доведений досвід антикорупційних інституцій. Український досвід всієї системи, у розслідуванні, у притягненні до відповідальності, у судовому розгляді корупційних справ – вражаючий. В інших країнах є закони, але немає доказів, що це працює. А у вас це все дійсно є», – сказала вона.

Матернова також зазначила, що корупційні скандали в Україні свідчать про спроможність антикорупційних органів працювати незалежно від політичного тиску та виконувати свої повноваження. Водночас, за її словами, такі скандали створюють проблеми для України в інформаційному просторі. Люди, які мало знають про ситуацію в державі, можуть сприймати російські наративи про нібито надзвичайно високий рівень корупції в Україні.

Посол наголосила, що корупція в Україні справді існує, а окремі випадки виявляються навіть у державних установах та органах, відповідальних за верховенство права. Однак наявність НАБУ та САП, які викривають такі злочини, свідчить про те, що українське суспільство протидіє корупції.

«Ідея про те, що Україна найкорумпованіша у світі – та це просто смішно!» – підсумувала Матернова.

Україна стала офіційним кандидатом у члени ЄС у червні 2022 року. Рішення про надання Україні статусу кандидата ухвалила Європейська Рада. Вступ України до Євросоюзу є одним з гарантій безпеки, що включені у план щодо завершення російсько-української війни.

14 липня 2026 року Європейський Союз офіційно відкрив шостий переговорний кластер «Зовнішні відносини» у рамках переговорів про вступ України до ЄС.