Надзвичайна і повноважна посолка Фінляндії в Україні Тар’я Орвоккі (ліворуч) та перша проректорка університету Марта Мочульська

У четвер, 21 травня, Львів відвідала надзвичайна і повноважна посолка Фінляндії в Україні Тар’я Орвоккі Фернандес. Під час зустрічі з міським головою Львова Андрієм Садовим команда Університету Unbroken представила бачення розвитку університету та його освітніх напрямів.

Перша проректорка університету Марта Мочульська розповіла про соціальну місію закладу та роль Школи медицини і Школи муніципального врядування у підготовці фахівців. Під час зустрічі сторони обговорили перспективи співпраці між Україною та Фінляндією у сферах освіти, оборонних технологій, інвестицій та підтримки приватного сектору.

Фото Університету Unbroken

«Ми добре розуміємо загрози, які несе росія, зокрема йдеться про пропаганду та інформаційний вплив, тому готові ділитися досвідом, зокрема в освітніх програмах. Бачимо великий потенціал співпраці у сфері освіти, оборонних технологій, залучення інвестицій та підтримки приватного сектору», – зазначила Тар’я Фернандес.

За словами посолки, Фінляндія також зацікавлена у більш системній співпраці з українськими регіонами та містами. Вона додала, що фінські оборонні підрозділи вже співпрацюють з Україною, однак цю взаємодію планують посилювати. Окремо учасники зустрічі обговорили можливості партнерства з фінськими університетами та організаціями у сфері освіти. Йшлося про розвиток освітніх ініціатив, міжнародний обмін досвідом та нові формати співпраці для посилення українських інституцій і професійних спільнот.

Unbroken – це створена у Львові екосистема медичної допомоги, реабілітації та соціальної підтримки людей, які постраждали від війни. Проєкт реалізують Перше медичне об’єднання Львова та Львівська міська рада за підтримки МОЗ. До екосистеми входять Національний реабілітаційний центр, центри протезування, ментального здоров’я, соціальне житло, програми реінтеграції, а також освітні й культурні ініціативи. Від початку повномасштабного вторгнення у центрі пролікували понад 20 тис. поранених українців.

У 2025 році у Львові заснували Університет UNBROKEN – освітню інституцію, яка є частиною екосистеми Unbroken. Університет спеціалізується на післядипломній освіті у сферах медицини та муніципального врядування. Його створили як відповідь на виклики війни, потребу у фахівцях із реабілітації, кризового управління та відновлення громад. До структури університету входять Медична школа та Школа муніципального врядування. Тут навчають лікарів, медичних адміністраторів, управлінців і лідерів громад працювати в умовах криз, невизначеності та післявоєнного відновлення. Ректором Університету Unbroken є психіатр і психотерапевт Олександр Фільц.