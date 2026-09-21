Слідчі встановили невідповідності у комплектації та характеристиках квадроциклів

Директора підприємства з Волині підозрюють у привласненні майже 4 млн грн під час постачання квадроциклів для військової частини Державної прикордонної служби України. Про це в понеділок, 21 вересня, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у грудні 2025 року військова частина уклала з підприємством договір на закупівлю 28 квадроциклів Segway AT10 Standart 2025 року випуску. Ціна одного становила понад 699 тис. грн.

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За поставлену техніку підприємству перерахували понад 19,5 млн грн бюджетних коштів. Водночас наявні квадроцикли відрізнялися від погодженої специфікації за низкою характеристик. Зокрема, не відповідали заявленим параметрам їхні висота, ширина та довжина, характеристики задніх коліс і світлодіодного освітлення. Крім того, на техніці не було передбачених комплектацією задніх захисних бамперів і подовжених крил.

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Згідно з висновком експертизи, вартість фактично поставленої техніки була завищена майже на 3,9 млн грн. Це близько 20% від загальної суми закупівлі.

Директору підприємства оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.