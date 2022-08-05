Гуманітарна допомога надійшла з французького міста Безьє

У Чорткові 280 сім'ям, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу 11 червня, видадуть продуктові набори. У кожному наборі є рис, макарони, консерви, сіль, цукор, олія та інше. Загальна вага одного такого набору – 18 кг. Окрім цього, незабаром мешканцям міста, які найбільше постраждали від атаки, роздаватимуть побутову техніку.

Як повідомила прес-служба Чортківської міської ради, допомога надійшла від французького міста Безьє у четвер, 4 серпня. Йдеться про продуктові набори та побутову техніку.

Станом на п'ятницю, 5 серпня, поки що роздають лише продукти. «В оперативному штабі при Чортківській міській раді видають продуктові набори для усіх 280 сімей, котрі постраждали внаслідок ракетних обстрілів Чорткова 11 червня. Допомогу організовує європейська гуманітарна організація Alliance 2015», – йдеться у повідомленні.

У кожному пакунку є:

7,5 кг макаронів;

3 кг рису;

3,2 кг білої квасолі;

750 грам рибної консерви;

1 л соняшникової олії;

750 г йодованої солі;

1 кг цукру;

830 г томатної пасти;

60 пакетиків чаю.

Загальна вага одного набору – понад 18 кг, тож мешканців просять врахувати цей факт.

Зазначимо, що також з Франції надійшла побутова техніка. Йдеться про холодильники, пральні машини, пилососи тощо. Техніку видаватимуть лише тим, хто найбільше постраждав внаслідок ракетного обстрілу. Допомогу роздаватимуть найближчим часом, про деталі повідомлять згодом.

Також 30 потерпілим, які отримали тілесні ушкодження внаслідок ракетного удару, обіцяли виплатити по 10 тис. грн матеріальної допомоги.

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по Чорткову вночі 11 червня. Внаслідок атаки були пошкоджені 37 житлових будинків, військовий об'єкт, три навчальні заклади та 11 закладів підприємницької діяльності. Загалом до оперативного штабу з ліквідації наслідків звернулись близько 400 людей, які зазнали матеріальних збитків.