У Львові буде хмарно з проясненнями

У середу, 18 листопада, у Львові та на Львівщині нарешті буде довгоочікуване потепління, але прогнозують сильні пориви вітру та дощі. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли деталі.

Прогноз для Львівської області: 18 листопада буде хмарно з проясненнями. Вночі помірний, по півдню території – місцями значний дощ; вдень прогнозують невеликий дощ. Вітер південно-західний, 9–14 м/с, місцями пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 3–8°С тепла, а вдень потепліє до 9–14°С тепла.

Прогноз для Львова: 18 листопада у місті також буде хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень – невеликий дощ. Вітер південно-західний, 9–14 м/с. Температура повітря вночі становитиме 4–6°С тепла, а вдень потепліє до 11–13°С тепла.

Раніше синоптики оприлюднили прогноз погоди у Львові та області до 25 листопада. Після потепління знову різко похолодає.

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