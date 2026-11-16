Із покращенням погоди повернуться дощі

З 16 по 22 листопада погода в Україні буде теплішою за норму, але із покращенням погоди повернуться дощі, місцями варто очікувати на значні опади. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич на порталі «Метеопрог».

«Унаслідок зниженого атмосферного тиску та нестійких вологих повітряних мас з Європи та Середземномор’я прогнозують дощі, які в окремих регіонах будуть значними, а також можуть супроводжуватися слабкою грозою. Водночас температурний фон очікується суттєво вищим за норму, особливо у південних, центральних та східних областях, і скоріше відповідатиме середині жовтня», – розповідає Ігор Кібальчич.

У вівторок, 17 листопада, вночі на заході, а вдень по всій території України пройдуть помірні дощі, на півдні – дощі з мокрим снігом. Без опадів буде лише на крайньому сході. У західних областях очікується туман. Температура повітря вночі становитиме від 2 до 7°С тепла, на лівобережжі – від 3°С морозу до 2°С тепла. Вдень позначки термометрів показуватимуть від 3 до 8°С тепла, на Прикарпатті – до 12°С тепла.

У середу, 18 листопада, у більшості областей буде похмура та дощова погода. У Карпатському регіоні прогнозують значні дощі. Температура повітря вночі опускатиметься від 8°С до 3°С тепла, на крайньому півдні – до 10°С тепла. Вдень прогнозують від 6 до 11°С тепла, у південних та західних областях – місцями до 14°С тепла.

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Карта погоди в Україні 18 листопада (клікніть для збільшення)

У четвер, 19 листопада, протягом дня також очікуються дощі. Вдень на лівобережжі можливі значні дощі, у Криму та Приазов’ї місцями грози. У центральних та східних областях прогнозують сильні пориви вітру. Температура повітря вночі становитиме від 6 до 11°С тепла, вдень – до 12°С тепла. У південних областях буде найтепліше – до 16°С тепла.

У п’ятницю, 20 листопада, у південних областях та на заході прогнозують дощі, у Криму – значні опади, можлива гроза. Температура повітря вночі становитиме від 4 до 9°С тепла, вдень – від 7 до 12°С тепла, у Криму – до 16°С тепла.

У суботу, 21 листопада, у більшості областей прогнозують короткочасні, а місцями помірні дощі, у західних областях – з мокрим снігом. Температура повітря вночі опускатиметься місцями до 3°С тепла, вдень становитиме від 4 до 9°С тепла. У південних регіонах та на Закарпатті – до 12°С тепла.

Карта погоди в Україні 21 листопада (клікніть для збільшення)

У неділю, 22 листопада, вночі прогнозують дощ із мокрим снігом, вдень – без істотних опадів. Вночі температура повітря опускатиметься від 6°С тепла до 0°С, вдень позначки термометрів показуватимуть від 2 до 7°С тепла, на півдні – від 8 до 13°С тепла.

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